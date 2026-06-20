В Перми матч женского ЧР по футболу проходит без зрителей из-за угрозы БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матч 11-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд между «Спартаком» и «Звездой-2005» проходит в Перми.
- Из-за угрозы атаки БПЛА матч проходит без зрителей.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Матч 11-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд между московским "Спартаком" и пермской "Звездой-2005" проходит без зрителей из-за угрозы атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале турнира.
Встреча проходит в Перми, по ходу второго тайма гости ведут со счетом 2:0.
"В связи с объявленной беспилотной опасностью, координационный штаб матча совместно с территориальным органом МВД принял решение проводить встречу без зрителей", - говорится в заявлении чемпионата.
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