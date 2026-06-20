Дегтярев выразил уверенность в правильности курса Минспорта

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что курс по восстановлению прав российских спортсменов будет завершен их полноценным возвращением на международную олимпийскую арену.