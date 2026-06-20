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Дегтярев выразил уверенность в правильности курса Минспорта - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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20:01 20.06.2026 (обновлено: 21:54 20.06.2026)
Дегтярев выразил уверенность в правильности курса Минспорта

Дегтярев: курс по восстановлению прав спортсменов завершится их возвращением

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Михаил Дегтярев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что ведется курс по восстановлению прав российских спортсменов.
  • Уже девять международных федераций восстановили флаг и дали право российским спортсменам выступать как олимпийским национальным сборным, более двадцати федераций восстановили права юниоров.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что курс по восстановлению прав российских спортсменов будет завершен их полноценным возвращением на международную олимпийскую арену.
В субботу в московском парке "Зарядье" состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к Международному олимпийскому дню.
"Я хочу вас заверить в том, что курс по восстановлению прав наших спортсменов, который мы ведем по поручению президента, будет продолжен. Уже девять международных федераций восстановили флаг и дали право нам выступать как олимпийским национальным сборным. Более двадцати федераций уже восстановили наших юниоров в правах, и этот курс будет завершен полноценным возвращением наших спортсменов на международную олимпийскую арену", - сказал Дегтярев.
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СпортМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)
 
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