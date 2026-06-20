Кравцов назвал направления духовно-нравственного воспитания школьников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Кравцов заявил о важности разработки единых учебников для духовно-нравственного воспитания школьников.
- Определены списки произведений для обязательного и внеклассного чтения.
- Будет уделено внимание предметам, формирующим личность ребенка, включая новый предмет "Духовно-нравственная культура России".
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Разработка единых учебников, создание списков обязательной и внеклассной литературы, а также внимание к предметам, формирующим личность ребенка, являются важными направлениями духовно-нравственного воспитания школьников, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Уточняется, что в Москве состоялось первое заседание экспертной группы "Формирование (развитие) эффективных каналов и способов коммуникации с детьми и молодежью" при Межведомственной рабочей группе по воспитанию детей и молодежи.
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Первым важным направлением министр назвал разработку единых учебников, поскольку именно через них до детей доводятся базовые мировоззренческие смыслы.
"Второе – работа с литературой: мы определили списки произведений для обязательного и внеклассного чтения. Третье – внимание к предметам, которые формируют личность ребенка в целом, вне зависимости от их наличия в перечне ЕГЭ", – отметил Кравцов.
Значимым инструментом трансляции ценностей станет, по словам министра, новый предмет "Духовно-нравственная культура России".