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Кравцов назвал направления духовно-нравственного воспитания школьников - РИА Новости, 20.06.2026
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19:23 20.06.2026
Кравцов назвал направления духовно-нравственного воспитания школьников

Кравцов назвал ключевые направления духовно-нравственного воспитания школьников

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Кравцов заявил о важности разработки единых учебников для духовно-нравственного воспитания школьников.
  • Определены списки произведений для обязательного и внеклассного чтения.
  • Будет уделено внимание предметам, формирующим личность ребенка, включая новый предмет "Духовно-нравственная культура России".
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Разработка единых учебников, создание списков обязательной и внеклассной литературы, а также внимание к предметам, формирующим личность ребенка, являются важными направлениями духовно-нравственного воспитания школьников, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Уточняется, что в Москве состоялось первое заседание экспертной группы "Формирование (развитие) эффективных каналов и способов коммуникации с детьми и молодежью" при Межведомственной рабочей группе по воспитанию детей и молодежи.
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"Наша задача – повышать эффективность проектов, направленных на развитие духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. В рамках реализуемых проектов мы выделяем несколько важных направлений", - сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Первым важным направлением министр назвал разработку единых учебников, поскольку именно через них до детей доводятся базовые мировоззренческие смыслы.
"Второе – работа с литературой: мы определили списки произведений для обязательного и внеклассного чтения. Третье – внимание к предметам, которые формируют личность ребенка в целом, вне зависимости от их наличия в перечне ЕГЭ", – отметил Кравцов.
Значимым инструментом трансляции ценностей станет, по словам министра, новый предмет "Духовно-нравственная культура России".
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ОбществоРоссияМоскваСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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