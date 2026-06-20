Кравцов назвал направления духовно-нравственного воспитания школьников

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Разработка единых учебников, создание списков обязательной и внеклассной литературы, а также внимание к предметам, формирующим личность ребенка, являются важными направлениями духовно-нравственного воспитания школьников, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Наша задача – повышать эффективность проектов, направленных на развитие духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. В рамках реализуемых проектов мы выделяем несколько важных направлений", - сказал Кравцов , слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Первым важным направлением министр назвал разработку единых учебников, поскольку именно через них до детей доводятся базовые мировоззренческие смыслы.

"Второе – работа с литературой: мы определили списки произведений для обязательного и внеклассного чтения. Третье – внимание к предметам, которые формируют личность ребенка в целом, вне зависимости от их наличия в перечне ЕГЭ", – отметил Кравцов.