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Съезд КПРФ утвердил предвыборную программу партии - РИА Новости, 20.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
17:12 20.06.2026
Съезд КПРФ утвердил предвыборную программу партии

Член ЦК КПРФ Коновалов заявил, что съезд партии утвердил программу на выборы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСъезд КПРФ
Съезд КПРФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Съезд КПРФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предвыборный 19-й съезд КПРФ утвердил программу партии на выборы в Госдуму.
  • Программа партии называется «Программа Победы» и включает «10 шагов к справедливости и возрождению», касающиеся социально-экономической сферы, спорта, поддержки многодетных семей и молодежи.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Предвыборный в Госдуму 19-й съезд КПРФ утвердил программу партии на выборы, заявил глава республики Хакасии, член ЦК КПРФ Валентин Коновалов.
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"Та часть съезда, которая прошла, она утвердила программу", - сказал Коновалов журналистам.
Сама программа носит название "Программа Победы" и предлагает "10 шагов к справедливости и возрождению". Партийные предложения в программе касаются социально-экономической сферы, а также спорта, поддержки многодетных семей и молодежи.
Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) - это зарегистрированная политическая партия в России, которая видит себя продолжателем дела КПСС и КП РСФСР. Она позиционирует себя как их идейный наследник и последователь. Лидером партии является Геннадий Зюганов.
Валентин Коновалов - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Глава Хакасии может войти в федеральный список КПРФ на выборы в Госдуму
Вчера, 15:00
 
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