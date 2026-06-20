Съезд КПРФ утвердил предвыборную программу партии

Краткий пересказ от РИА ИИ Предвыборный 19-й съезд КПРФ утвердил программу партии на выборы в Госдуму.

Программа партии называется «Программа Победы» и включает «10 шагов к справедливости и возрождению», касающиеся социально-экономической сферы, спорта, поддержки многодетных семей и молодежи.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Предвыборный в Госдуму 19-й съезд КПРФ утвердил программу партии на выборы, заявил глава республики Хакасии, член ЦК КПРФ Валентин Коновалов.

« "Та часть съезда, которая прошла, она утвердила программу", - сказал Коновалов журналистам.

Сама программа носит название "Программа Победы" и предлагает "10 шагов к справедливости и возрождению". Партийные предложения в программе касаются социально-экономической сферы, а также спорта, поддержки многодетных семей и молодежи.

Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.