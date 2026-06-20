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В Подмосковье открыли девятнадцатый съезд КПРФ - РИА Новости, 20.06.2026
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11:16 20.06.2026
В Подмосковье открыли девятнадцатый съезд КПРФ

В Подмосковье открыли девятнадцатый предвыборный съезд КПРФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступает на втором этапе XIX съезда КПРФ
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступает на втором этапе XIX съезда КПРФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступает на втором этапе XIX съезда КПРФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье открылся девятнадцатый предвыборный съезд КПРФ, на котором будет сформирован список кандидатов и предвыборная программа партии.
  • На съезде будут приняты решения об участии КПРФ в выборах депутатов Госдумы девятого созыва и о выдвижении федеральных и одномандатных кандидатов.
РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 20 июн - РИА Новости. Девятнадцатый предвыборный съезд КПРФ открылся в Подмосковье, на нем будет сформирован список кандидатов и предвыборная программа партии, передает корреспондент РИА Новости.
Съезд проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области.
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Ранее первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин в беседе с РИА Новости сообщил, что на съезде будут приняты решения об участии партии в выборах депутатов Госдумы девятого созыва и о предвыборной программе партии.
Также, по его словам, на съезде обсудят выдвижение федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и выдвижение списка кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным избирательным округам от КПРФ.
Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) - это зарегистрированная политическая партия в России, которая видит себя продолжателем дела КПСС и КП РСФСР. Она позиционирует себя как их идейный наследник и последователь. Лидером партии является Геннадий Зюганов.
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ПолитикаИстринский районМосковская область (Подмосковье)РоссияЮрий АфонинГеннадий ЗюгановГосдума РФКПРФКПСС
 
 
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