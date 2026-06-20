В Подмосковье открыли девятнадцатый съезд КПРФ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Подмосковье открылся девятнадцатый предвыборный съезд КПРФ, на котором будет сформирован список кандидатов и предвыборная программа партии.

На съезде будут приняты решения об участии КПРФ в выборах депутатов Госдумы девятого созыва и о выдвижении федеральных и одномандатных кандидатов.

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 20 июн - РИА Новости. Девятнадцатый предвыборный съезд КПРФ открылся в Подмосковье, на нем будет сформирован список кандидатов и предвыборная программа партии, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее первый заместитель председателя ЦК КПРФ , депутат Госдумы Юрий Афонин в беседе с РИА Новости сообщил, что на съезде будут приняты решения об участии партии в выборах депутатов Госдумы девятого созыва и о предвыборной программе партии.

Также, по его словам, на съезде обсудят выдвижение федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и выдвижение списка кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным избирательным округам от КПРФ.

Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.