В Подмосковье открыли девятнадцатый съезд КПРФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье открылся девятнадцатый предвыборный съезд КПРФ, на котором будет сформирован список кандидатов и предвыборная программа партии.
- На съезде будут приняты решения об участии КПРФ в выборах депутатов Госдумы девятого созыва и о выдвижении федеральных и одномандатных кандидатов.
РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 20 июн - РИА Новости. Девятнадцатый предвыборный съезд КПРФ открылся в Подмосковье, на нем будет сформирован список кандидатов и предвыборная программа партии, передает корреспондент РИА Новости.
Съезд проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области.
Ранее первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин в беседе с РИА Новости сообщил, что на съезде будут приняты решения об участии партии в выборах депутатов Госдумы девятого созыва и о предвыборной программе партии.
Также, по его словам, на съезде обсудят выдвижение федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и выдвижение списка кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным избирательным округам от КПРФ.
Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) - это зарегистрированная политическая партия в России, которая видит себя продолжателем дела КПСС и КП РСФСР. Она позиционирует себя как их идейный наследник и последователь. Лидером партии является Геннадий Зюганов.