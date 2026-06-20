МВД пресекло контрабанду сильнодействующих веществ под видом БАДов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силовики задержали контрабандистов, пытавшихся ввезти в Россию партию биологически активных добавок с сильнодействующим веществом.
- Поставки осуществлялись из Турции, Китая и Казахстана.
- По фактам контрабанды и незаконного оборота сильнодействующих веществ возбуждены уголовные дела.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Силовики задержали контрабандистов, которые пытались ввезти в Россию из нескольких стран партию биологически активных добавок, содержащих около 30 килограммов сильнодействующего вещества, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая на заседании Государственного антинаркотического комитета, сообщил об успешной межведомственной операции по задержанию группы подозреваемых в контрабанде и незаконном обороте сильнодействующих веществ под видом БАДов, рассказала Волк.
Как уточнил глава ведомства, на чьи слова сослалась в канале на платформе "Макс" представитель МВД, была пресечена попытка ввоза около 30 килограммов сильнодействующего вещества из Турции, Китая и Казахстана. Данную партию планировали сбыть в России.
По фактам контрабанды и незаконного оборота сильнодействующих веществ возбуждены уголовные дела.