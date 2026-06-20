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В России появится "Черная книга" растений - РИА Новости, 20.06.2026
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01:31 20.06.2026
В России появится "Черная книга" растений

РИА Новости: в России появится "Черная книга" растений

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБорщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские ученые в этом году опубликуют «Черную книгу» инвазивных растений, угрожающих сельскому и лесному хозяйству.
  • В книге будет более полутысячи видов растений, работа над ней ведется совместно с коллегами из ботанического сада Российской академии наук.
  • Ранее вышли обновленные издания Красных книг по животным и растениям в 2021 и 2024 годах.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские ученые в этом году опубликуют "Черную книгу" растений, которые представляют угрозу для сельского и лесного хозяйства, рассказал в интервью РИА Новости директор единого научного центра Минприроды России ФГБУ "ВНИИ Экология" Александр Закондырин.
"Черную книгу" инвазивных видов уже в этом году с коллегами из академии наук завершим. Если говорить про растения, мы сейчас с коллегами из ботанического сада Российской академии наук проводим работу по формированию этой "Черной книги". Это более полутысячи видов (растений - ред.), которые представляют угрозу и для народного хозяйства, и лесного хозяйства, и сельского хозяйства", - сказал Закондырин.
Эколог уточнил, что ранее также вышли обновленные издания Красных книг по животным и по растениям – в 2021 и 2024 годах.
В России уже существует "Черная книга флоры Средней России", в ней содержится перечень наиболее агрессивных чужеродных растений, вытесняющих местные виды. На сайте издания указано, что в 57 странах мира насчитывается более 300 таких опасных растений, в средней полосе России — пока 52 вида. Этот список постоянно пополняется.
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