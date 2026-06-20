В России появится "Черная книга" растений

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские ученые в этом году опубликуют "Черную книгу" растений, которые представляют угрозу для сельского и лесного хозяйства, рассказал в интервью РИА Новости директор единого научного центра Минприроды России ФГБУ "ВНИИ Экология" Александр Закондырин.