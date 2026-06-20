В Госдуме рассказали о планах поэтапного регулирования ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Путь к регулированию искусственного интеллекта будет долгим и не ограничится одним законом, заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

Сначала предстоит разработать понятийный аппарат, затем общие положения, после — отраслевые законы и подзаконные акты.

Приоритетом в регулировании ИИ является защита человека и его интересов.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Путь к регулированию искусственного интеллекта будет долгим и не ограничится одним законом - сначала предстоит разработать понятийный аппарат, затем общие положения, а после - отраслевые законы и подзаконные акты, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия").

"Тема живая, явно путь долгий, одним законом мы точно не ограничимся. Мы готовим понятийный аппарат, мы готовим общие положения той сферы, которую мы пытаемся регулировать законодательно. Дальше пойдет уже развитие отраслевых законов, потому что отрасли тоже разные. И посмотрим сквозные законы, которые будут касаться общих вопросов. И наверняка очень важно будет посмотреть на подзаконные акты, которые уже будут расшифровывать применение законов", - сказал Бабаков

По его словам, регулирование ИИ - один из основных вопросов, потому что защита не только граждан России , но и той среды, в которой они находятся, - это приоритет, в том числе и в этом направлении.

"Если брать юридический аспект, то по договоренности с правительством они являются инициаторами, то есть законопроект будет внесен со стороны правительства. Мы работаем вместе с ними, выдавая определенные рекомендации, которые, на наш взгляд, необходимо учесть или, по крайней мере, необходимо обсудить для учета. Поэтому в ближайшее время мы уже ждем появления этого документа", - добавил вице-спикер.

Бабаков рассказал, что для начала, говоря о о содержательной части, необходимо разобраться, "что это такое", и поэтому ключевым будет тема категориального аппарата - расшифровка тех понятий, которые лягут в основу регулирования ИИ.