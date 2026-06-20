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Назван лучший игрок матча Бразилии и Гаити на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Футбол
 
07:37 20.06.2026 (обновлено: 09:25 20.06.2026)
Назван лучший игрок матча Бразилии и Гаити на ЧМ-2026

Винисиус признан лучшим игроком матча ЧМ между Бразилией и Гаити

© AP Photo / Bruna PradoВинисисус Жуниор
Винисисус Жуниор - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Bruna Prado
Винисисус Жуниор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Бразилии разгромила команду Гаити со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
  • Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча, он забил мяч и отметился голевой передачей.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Гаити, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В субботу сборная Бразилии разгромила команду Гаити со счетом 3:0 в матче группы C, который прошел в Филадельфии. Винисиус забил мяч в конце первого тайма, а также отметился голевой передачей.
ЧМ по футболу 2026
20 июня 2026 • начало в 03:30
Завершен
Бразилия
3 : 0
Гаити
23‎’‎ • Матеус Кунья
36‎’‎ • Матеус Кунья
(Винисиус Жуниор)
45‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Лукас Пакета)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Винисиусу 25 лет, он с 2018 года выступает в составе мадридского клуба "Реал". В активе игрока 51 матч и 11 голов за сборную Бразилии.
После двух туров сборная Бразилии, набрав 4 очка, лидирует в турнирной таблице группы C. В заключительном туре группового этапа команда 25 июня сыграет с шотландцами.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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