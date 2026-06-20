Назван лучший игрок матча Бразилии и Гаити на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Бразилии разгромила команду Гаити со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
- Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча, он забил мяч и отметился голевой передачей.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Гаити, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В субботу сборная Бразилии разгромила команду Гаити со счетом 3:0 в матче группы C, который прошел в Филадельфии. Винисиус забил мяч в конце первого тайма, а также отметился голевой передачей.
20 июня 2026 • начало в 03:30
Завершен
23’ • Матеус Кунья
36’ • Матеус Кунья
45’ • Винисиус Жуниор
Винисиусу 25 лет, он с 2018 года выступает в составе мадридского клуба "Реал". В активе игрока 51 матч и 11 голов за сборную Бразилии.
После двух туров сборная Бразилии, набрав 4 очка, лидирует в турнирной таблице группы C. В заключительном туре группового этапа команда 25 июня сыграет с шотландцами.
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