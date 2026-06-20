Назван лучший игрок матча Бразилии и Гаити на ЧМ-2026

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Гаити, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

После двух туров сборная Бразилии, набрав 4 очка, лидирует в турнирной таблице группы C. В заключительном туре группового этапа команда 25 июня сыграет с шотландцами.