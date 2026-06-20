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Назван лучший игрок матча США и Австралии на ЧМ - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Футбол
 
00:55 20.06.2026
Назван лучший игрок матча США и Австралии на ЧМ

Балоган признан лучшим футболистом матча США и Австралии на ЧМ

© AP Photo / Jayne Kamin-OnceaФоларин Балоган
Фоларин Балоган - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Jayne Kamin-Oncea
Фоларин Балоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский нападающий Фоларин Балоган признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Австралии.
  • Сборная США одержала победу над Австралией со счетом 2:0, обеспечив себе выход в плей-офф чемпионата мира.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Американский нападающий Фоларин Балоган признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Австралии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы D прошла в американском Сиэтле и завершилась со счетом 2:0. Мяч забил Алекс Фримэн (43-я минута), также автоголом отметился австралийский защитник Камерон Берджесс (11). Балоган вышел в стартовом составе и был заменен на шестой добавленной к основному времени минуте. Автогол произошел после его прострела.
"Мы хотели с самого начала задать высокий темп, как это было в матче со сборной Парагвая, и это значительно облегчило нам игру. Я очень рад за Алекса Фримэна, он очень скромный и простой парень. Ему удалось забить свой первый гол на чемпионате мира. Возможность отблагодарить болельщиков на самой большой сцене мирового футбола значит для меня очень многое. Сейчас мы отдохнем и восстановимся. Мы по-прежнему хотим выиграть следующий матч против команды Турции. Самое главное - оставаться приземленными и скромными, и я уверен, что мы способны на большие дела", - сказал Балоган после матча.
Сборная США, набрав шесть очков в двух матчах, досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира, став второй командой турнира после мексиканцев, гарантировавшей место в 1/16 финала. В заключительном туре группового этапа американцы сыграют с турками 26 июня.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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