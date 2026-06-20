Рейтинг@Mail.ru
Объявлен список российских пловцов на ЧЕ-2026 - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 20.06.2026 (обновлено: 13:00 20.06.2026)
Объявлен список российских пловцов на ЧЕ-2026

ФВВСР опубликовала список из 44 российских пловцов, которые выступят на ЧЕ-2026

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПлавание
Плавание - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Плавание. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федерация водных видов спорта России опубликовала список из 44 российских пловцов, которые отправятся на чемпионат Европы 2026 года.
  • Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.
  • Международная федерация водных видов спорта 13 апреля допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) в своем Telegram-канале опубликовала список из 44 российских пловцов, которые отправятся на чемпионат Европы 2026 года.
Турнир пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа в Париже и станет 38-м по счету турниром под эгидой Европейской лиги плавания (LEN).
В мужскую заявку вошли: Роман Акимов, Илья Бородин, Григорий Вековищев, Иван Гирев, Михаил Доринов, Александр Жигалов, Роман Жидков, Иван Кожакин, Климент Колесников, Николай Колесников, Егор Корнев, Олег Костин, Василий Кукушкин, Андрей Минаков, Даниил Писецкий, Кирилл Пригода, Павел Самусенко, Георгий Смирнов, Максим Ступин, Алексей Ткачев, Андрей Черепков, Роман Шевляков, Александр Щеголев, Михаил Щербаков, Егор Юрченко, Георгий Яковлев.
Женский состав выглядит следующим образом: Анна Аршавская, Виктория Блинова, Алина Гайфутдинова, Ралина Гилязова, Анита Грищенко, Софья Дьякова, Юлия Ефимова, Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Кира Манохина, Ксения Мишарина, Мария Осетрова, Арина Пантина, Ксения Сорокина, Милана Степанова, Арина Суркова, Дарья Сурушкина, Евгения Чикунова.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.
Юлия Ефимова - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Российская пловчиха Ефимова отобралась на чемпионат Европы
7 июня, 18:42
 
СпортПлаваниеПарижИлья БородинНиколай КолесниковОлег Костин (пловец)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Швеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Германия
    Кот-д’Ивуар
    2
    1
  • Футбол
    21.06 03:00
    Эквадор
    Кюрасао
  • Футбол
    21.06 07:00
    Тунис
    Япония
  • Футбол
    21.06 19:00
    Испания
    Саудовская Аравия
  • Футбол
    21.06 22:00
    Бельгия
    Иран
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала