Объявлен список российских пловцов на ЧЕ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федерация водных видов спорта России опубликовала список из 44 российских пловцов, которые отправятся на чемпионат Европы 2026 года.
- Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.
- Международная федерация водных видов спорта 13 апреля допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) в своем Telegram-канале опубликовала список из 44 российских пловцов, которые отправятся на чемпионат Европы 2026 года.
Турнир пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа в Париже и станет 38-м по счету турниром под эгидой Европейской лиги плавания (LEN).
В мужскую заявку вошли: Роман Акимов, Илья Бородин, Григорий Вековищев, Иван Гирев, Михаил Доринов, Александр Жигалов, Роман Жидков, Иван Кожакин, Климент Колесников, Николай Колесников, Егор Корнев, Олег Костин, Василий Кукушкин, Андрей Минаков, Даниил Писецкий, Кирилл Пригода, Павел Самусенко, Георгий Смирнов, Максим Ступин, Алексей Ткачев, Андрей Черепков, Роман Шевляков, Александр Щеголев, Михаил Щербаков, Егор Юрченко, Георгий Яковлев.
Женский состав выглядит следующим образом: Анна Аршавская, Виктория Блинова, Алина Гайфутдинова, Ралина Гилязова, Анита Грищенко, Софья Дьякова, Юлия Ефимова, Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Кира Манохина, Ксения Мишарина, Мария Осетрова, Арина Пантина, Ксения Сорокина, Милана Степанова, Арина Суркова, Дарья Сурушкина, Евгения Чикунова.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.