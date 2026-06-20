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В Ереване отметили годовщину со дня рождения шахматиста Петросяна - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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18:49 20.06.2026
В Ереване отметили годовщину со дня рождения шахматиста Петросяна

Русский дом в Ереване отметил годовщину со дня рождения шахматиста Петросяна

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкШахматы
Шахматы - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Русский дом в Ереване отметил 97-ю годовщину со дня рождения девятого чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна сеансом одновременной игры с гроссмейстером Габриэлом Саркисяном.
  • Призом за самую интересную игру стала шахматная доска с автографом российского гроссмейстера Сергея Карякина.
ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Русский дом в Ереване отметил в субботу 97-ю годовщину со дня рождения девятого чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна сеансом одновременной игры с одним из сильнейших армянских гроссмейстеров Габриэлом Саркисяном, передает корреспондент РИА Новости.
С победителем командного чемпионата мира и трехкратным чемпионом Всемирных шахматных олимпиад за шахматной доской сразились представители дипломатического корпуса, образовательных учреждений, общественные деятели.
Руководитель Русского дома в Ереване Вадим Фефилов отметил, что призом за самую интересную игру стала специально привезенная из Москвы шахматная доска с автографом российского гроссмейстера Сергея Карякина.
Тигран Петросян (1929 -1984) был девятым чемпионом мира по шахматам. Удерживал шахматную корону с 1963 по 1969 годы.
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