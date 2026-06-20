В Ереване отметили годовщину со дня рождения шахматиста Петросяна

ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Русский дом в Ереване отметил в субботу 97-ю годовщину со дня рождения девятого чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна сеансом одновременной игры с одним из сильнейших армянских гроссмейстеров Габриэлом Саркисяном, передает корреспондент РИА Новости.