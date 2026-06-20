В Ереване отметили годовщину со дня рождения шахматиста Петросяна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Русский дом в Ереване отметил 97-ю годовщину со дня рождения девятого чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна сеансом одновременной игры с гроссмейстером Габриэлом Саркисяном.
- Призом за самую интересную игру стала шахматная доска с автографом российского гроссмейстера Сергея Карякина.
ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Русский дом в Ереване отметил в субботу 97-ю годовщину со дня рождения девятого чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна сеансом одновременной игры с одним из сильнейших армянских гроссмейстеров Габриэлом Саркисяном, передает корреспондент РИА Новости.
С победителем командного чемпионата мира и трехкратным чемпионом Всемирных шахматных олимпиад за шахматной доской сразились представители дипломатического корпуса, образовательных учреждений, общественные деятели.
Руководитель Русского дома в Ереване Вадим Фефилов отметил, что призом за самую интересную игру стала специально привезенная из Москвы шахматная доска с автографом российского гроссмейстера Сергея Карякина.
Тигран Петросян (1929 -1984) был девятым чемпионом мира по шахматам. Удерживал шахматную корону с 1963 по 1969 годы.