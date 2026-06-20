Краткий пересказ от РИА ИИ Минпросвещения подготовило новые рекомендации для дошкольных учреждений, которые вступят в силу с 1 сентября.

Они будут касаться используемых художественных произведений, оформления пространств, программ работы и проведения занятий.

Эти изменения министерство внедряет в рамках Года дошкольного образования.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России в рамках Года дошкольного образования выработали новые рекомендации для дошкольных учреждений, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

« "Подготовлены соответствующие рекомендации, которые вступят в силу с 1 сентября и будут касаться, в частности, песен, используемых в детских садах, оформления пространств, программ работы, проведения занятий с дошкольниками", — передает его слова пресс-служба ведомства.

В Год дошкольного образования министерство реализует комплекс мер по созданию современной и безопасной образовательной среды в детских садах. Инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.

Для этого был утвержден План мероприятий по повышению эффективности воспитательных задач до 2030 года. Так, планируется внести изменения в федеральный образовательный стандарт дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую. Будет создан перечень игр и игрушек, соответствующих традиционным российским ценностям и способствующих развитию ребенка.