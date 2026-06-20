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Минпросвещения подготовило рекомендации для детских садов - РИА Новости, 20.06.2026
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18:34 20.06.2026 (обновлено: 20:15 20.06.2026)
Минпросвещения подготовило рекомендации для детских садов

Минпросвещения подготовило рекомендации в рамках Года дошкольного образования

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗанятия в музыкальном зале детского сада
Занятия в музыкальном зале детского сада - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Занятия в музыкальном зале детского сада. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения подготовило новые рекомендации для дошкольных учреждений, которые вступят в силу с 1 сентября.
  • Они будут касаться используемых художественных произведений, оформления пространств, программ работы и проведения занятий.
  • Эти изменения министерство внедряет в рамках Года дошкольного образования.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России в рамках Года дошкольного образования выработали новые рекомендации для дошкольных учреждений, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
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"Подготовлены соответствующие рекомендации, которые вступят в силу с 1 сентября и будут касаться, в частности, песен, используемых в детских садах, оформления пространств, программ работы, проведения занятий с дошкольниками", — передает его слова пресс-служба ведомства.

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В Год дошкольного образования министерство реализует комплекс мер по созданию современной и безопасной образовательной среды в детских садах. Инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.
Для этого был утвержден План мероприятий по повышению эффективности воспитательных задач до 2030 года. Так, планируется внести изменения в федеральный образовательный стандарт дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую. Будет создан перечень игр и игрушек, соответствующих традиционным российским ценностям и способствующих развитию ребенка.
Главной задачей при этом Кравцов называл формирование единого образовательного пространства в плане содержания обучения. В частности, министерство намерено внедрять единые требования к оснащению детских садов материалами и оборудованием, а также проводить мониторинг их обеспеченности для последующего дооснащения.
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