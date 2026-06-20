Роспотребнадзор прокомментировал вспышку лихорадки денге в Шри-Ланке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке лихорадки денге в Шри-Ланке.
- Риск распространения лихорадки денге в России отсутствует, регистрируются только завозные случаи.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке лихорадки денге в Шри-Ланке, риск ее распространения в России отсутствует, регистрируются только завозные случаи, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
Уточняется, что вспышка лихорадки денге регистрируется сейчас в Шри-Ланке, с начала года там зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболеваний с 28 летальными исходами.
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"Специалисты Роспотребнадзора держат эти сообщения на контроле. Риск распространения лихорадки денге на территории Российской Федерации отсутствует, но периодически регистрируются завозные случаи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Роспотребнадзор разработал и использует высокочувствительную тест‑систему для диагностики лихорадки денге, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. В пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система "Периметр", которая анализирует эпидемические риски в режиме онлайн.
Лихорадка денге - это вирусное заболевание, распространенное в Юго‑Восточной и Южной Азии, Африке, Океании и в странах Карибского бассейна, она переносится комарами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, а также характерную зудящую сыпь.