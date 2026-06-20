Роспотребнадзор прокомментировал вспышку лихорадки денге в Шри-Ланке

Отмечается, что Роспотребнадзор разработал и использует высокочувствительную тест‑систему для диагностики лихорадки денге, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. В пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система "Периметр", которая анализирует эпидемические риски в режиме онлайн.