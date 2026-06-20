Чернышенко призвал включить мероприятия ВОИР в школьную программу

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал интегрировать мероприятия ВОИР в образовательные программы школ, колледжей и вузов.

Чернышенко отметил необходимость разработки программы стимулирования деятельности и признания молодых ученых и изобретателей.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал интегрировать мероприятия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов в образовательные программы школ, колледжей и вузов.

Москве проходит Учредительный съезд Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

"Необходимо интегрировать мероприятия ВОИР в образовательные программы на всех уровнях: это школы, колледжи, вузы", - сказал Чернышенко на съезде.

Он отметил, что необходимо также разработать программу стимулирования деятельности и признания молодых ученых, изобретателей, чтобы как можно скорее сформировать престижность этого направления. По словам вице-премьера, это должны быть, прежде всего, студенты, которые уже вовлечены в работу в формате передовых инженерных школ, коллективы молодежных лабораторий, конструкторские бюро.