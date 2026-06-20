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Чернышенко призвал включить мероприятия ВОИР в школьную программу - РИА Новости, 20.06.2026
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12:01 20.06.2026 (обновлено: 15:44 20.06.2026)
Чернышенко призвал включить мероприятия ВОИР в школьную программу

Чернышенко призвал включить мероприятия ВОИР в программы школ и вузов

© Фото предоставлено аппаратом вице-премьераДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото предоставлено аппаратом вице-премьера
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал интегрировать мероприятия ВОИР в образовательные программы школ, колледжей и вузов.
  • Чернышенко отметил необходимость разработки программы стимулирования деятельности и признания молодых ученых и изобретателей.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал интегрировать мероприятия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов в образовательные программы школ, колледжей и вузов.
В Москве проходит Учредительный съезд Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).
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"Необходимо интегрировать мероприятия ВОИР в образовательные программы на всех уровнях: это школы, колледжи, вузы", - сказал Чернышенко на съезде.
Он отметил, что необходимо также разработать программу стимулирования деятельности и признания молодых ученых, изобретателей, чтобы как можно скорее сформировать престижность этого направления. По словам вице-премьера, это должны быть, прежде всего, студенты, которые уже вовлечены в работу в формате передовых инженерных школ, коллективы молодежных лабораторий, конструкторские бюро.
ВОИР ведет свою деятельность с 1932 года. За почти вековую историю общества были созданы и внедрены в производство более двух миллионов изобретений и передовых разработок, ставших значимым вкладом в укрепление научно-технологического потенциала страны и благополучие граждан.
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