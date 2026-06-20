Сборные Нидерландов и Швеции назвали состаы на матч ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Брайан Бробби заменит Крисенсио Саммервилла в стартовом составе сборной Нидерландов на матч против Швеции.
- Матч второго тура группы F между Нидерландами и Швецией пройдет в Хьюстоне (США).
- Начало матча запланировано на 20:00 мск.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Брайан Бробби выйдет в стартовом составе сборной Нидерландов вместо Крисенсио Саммервилла на матч второго тура чемпионата мира против команды Швеции, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В первом туре Саммервилл вышел в стартовом составе и отметился голом в ворота японцев (2:2).
Полностью состав команды выглядит следующим образом: Барт Вербрюгген (вратарь), Вирджил ван Дейк (капитан), Ян-Паул ван Хекке, Микки ван де Вен, Дензел Дюмфрис, Райан Гравенберх, Тиджани Рейндерс, Френки де Йонг, Коди Гакпо, Дониелл Мален, Брайан Бробби.
У шведов с первых минут на поле появятся Кристоффер Нурдфельдт (вратарь), Густав Лагербильке, Виктор Линделёф (капитан), Исак Хин, Габриэль Гудмундссон, Александр Бернхардссон, Беньямин Нюгрен, Йеспер Карлстрём, Ясин Айяри, Виктор Дьёкереш, Александр Исак.
Матч второго тура группы F Нидерланды - Швеция пройдет в Хьюстоне (США), начало - 20:00 мск.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.