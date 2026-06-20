Сборные Нидерландов и Швеции назвали состаы на матч ЧМ-2026

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Брайан Бробби выйдет в стартовом составе сборной Нидерландов вместо Крисенсио Саммервилла на матч второго тура чемпионата мира против команды Швеции, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).