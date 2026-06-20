Болельщики сборной Парагвая убрали мусор на стадионе после матча с Турцией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Парагвая обыграла команду Турции со счетом 1:0 в матче группы D на чемпионате мира.
- Болельщики сборной Парагвая убрали мусор на стадионе после матча.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Болельщики сборной Парагвая по футболу убрали мусор на стадионе после матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Турции, сообщается в аккаунте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) в соцсети X.
В субботу сборная Парагвая в меньшинстве со счетом 1:0 обыграла команду Турции в матче группы D, который прошел в Сан-Франциско. На видео, опубликованном в аккаунте КОНМЕБОЛ, болельщики собирают мусор в пакеты на стадионе.
20 июня 2026 • начало в 06:00
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