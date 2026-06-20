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Болельщики сборной Парагвая убрали мусор на стадионе после матча с Турцией - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Футбол
 
11:25 20.06.2026
Болельщики сборной Парагвая убрали мусор на стадионе после матча с Турцией

Болельщики сборной Парагвая убрали мусор на стадионе после матча ЧМ с Турцией

© CONMEBOL.com/XБолельщики сборной Парагвая по футболу убрали мусор на стадионе после матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Турции
Болельщики сборной Парагвая по футболу убрали мусор на стадионе после матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Турции - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© CONMEBOL.com/X
Болельщики сборной Парагвая по футболу убрали мусор на стадионе после матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Турции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Парагвая обыграла команду Турции со счетом 1:0 в матче группы D на чемпионате мира.
  • Болельщики сборной Парагвая убрали мусор на стадионе после матча.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Болельщики сборной Парагвая по футболу убрали мусор на стадионе после матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Турции, сообщается в аккаунте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) в соцсети X.
В субботу сборная Парагвая в меньшинстве со счетом 1:0 обыграла команду Турции в матче группы D, который прошел в Сан-Франциско. На видео, опубликованном в аккаунте КОНМЕБОЛ, болельщики собирают мусор в пакеты на стадионе.
ЧМ по футболу 2026
20 июня 2026 • начало в 06:00
Завершен
Турция
0 : 1
Парагвай
02‎’‎ • Матиас Галарса
(Хулио Энсисо)
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Ранее после матча чемпионата фанаты сборной Японии также собрали мусор на стадионе, а футболисты команды Узбекистана убрали за собой раздевалку.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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