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Участники антивоенной демонстрации в Берлине призвали к миру с Россией - РИА Новости, 20.06.2026
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16:36 20.06.2026 (обновлено: 18:42 20.06.2026)
Участники антивоенной демонстрации в Берлине призвали к миру с Россией

Жители Берлина вышли на антивоенную демонстрацию с призывом к миру с Россией

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Берлине прошла антивоенная демонстрация, приуроченная к 85-й годовщине нападения фашистской Германии на СССР.
  • Участники пронесли по городу плакаты с лозунгами "Наша страна желает мира", "Против агрессивной политики в отношении России", "Вон из НАТО прямо сейчас".
  • Они выступили против курса на милитаризацию Европы и призвали к возобновлению диалога с Москвой.
  • После выступлений политиков собравшиеся возложили цветы в память о советских воинах в парке Тиргартен.
БЕРЛИН, 20 июн — РИА Новости. В Берлине провели антивоенную демонстрацию, приуроченную к 85-й годовщине нападения фашистской Германии на СССР.
Участники акции пронесли по центру города плакаты с лозунгами "Наша страна желает мира", "Против агрессивной политики в отношении России", "Вон из НАТО прямо сейчас".
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Они выразили недовольство курсом на милитаризацию Европы, призвав к немедленному возобновлению диалога с Москвой. Также демонстранты потребовали от местных властей признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны и выступить против исторического реваншизма.
После выступлений политиков и деятелей культуры у Бранденбургских ворот участники акции прошли колонной к советскому мемориалу в берлинском парке Тиргартен. Там собравшиеся возложили цветы, почтив память погибших во Второй мировой войне.
Мероприятие организовали в рамках широкой гражданской инициативы. По оценкам организаторов, оно собрало до полутора тысяч участников.
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