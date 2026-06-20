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Участники антивоенной демонстрации в Берлине призвали к миру с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ В Берлине прошла антивоенная демонстрация, приуроченная к 85-й годовщине нападения фашистской Германии на СССР.

Участники пронесли по городу плакаты с лозунгами "Наша страна желает мира", "Против агрессивной политики в отношении России", "Вон из НАТО прямо сейчас".

Они выступили против курса на милитаризацию Европы и призвали к возобновлению диалога с Москвой.

После выступлений политиков собравшиеся возложили цветы в память о советских воинах в парке Тиргартен.

БЕРЛИН, 20 июн — РИА Новости. В Берлине провели антивоенную демонстрацию, приуроченную к 85-й годовщине нападения фашистской Германии на СССР.

Участники акции пронесли по центру города плакаты с лозунгами "Наша страна желает мира", "Против агрессивной политики в отношении России", "Вон из НАТО прямо сейчас".

Они выразили недовольство курсом на милитаризацию Европы , призвав к немедленному возобновлению диалога с Москвой. Также демонстранты потребовали от местных властей признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны и выступить против исторического реваншизма.

После выступлений политиков и деятелей культуры у Бранденбургских ворот участники акции прошли колонной к советскому мемориалу в берлинском парке Тиргартен. Там собравшиеся возложили цветы, почтив память погибших во Второй мировой войне.