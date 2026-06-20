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В Ленинградской области автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 20.06.2026
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12:57 20.06.2026
В Ленинградской области автобус с детьми попал в ДТП

В Ленинградской области автобус с детьми столкнулся с двумя легковушками

© РИА Новости / Максим БогодвидШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Новоприозерском шоссе в Ленинградской области произошло столкновение автобуса и двух легковых автомобилей.
  • В автобусе находились 40 детей, их пересадили на другой автобус, пострадавших в ДТП нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Автобус и два легковых автомобиля столкнулись на Новоприозерском шоссе в Ленинградской области, никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
«
"Сегодня утром на Новоприозерском шоссе на трассе "Сортавала" произошло столкновение автобуса и двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет", – говорится в сообщении.
По факту аварии проводится проверка, добавили в ГУМВД.
Как уточнило областное управление МЧС РФ в своем канале на платформе "Макс", в заказном автобусе находились 40 детей, которых пересадили на другой автобус. Авария с участием автобуса, автомобиля Skoda и такси произошла во Всеволожском районе Ленинградской области в районе Бугровского сельского поселения.
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24 апреля, 21:09
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияВсеволожский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Skoda AutoSkoda Octavia
 
 
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