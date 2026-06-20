В Ленинградской области автобус с детьми попал в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Новоприозерском шоссе в Ленинградской области произошло столкновение автобуса и двух легковых автомобилей.
- В автобусе находились 40 детей, их пересадили на другой автобус, пострадавших в ДТП нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Автобус и два легковых автомобиля столкнулись на Новоприозерском шоссе в Ленинградской области, никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
«
"Сегодня утром на Новоприозерском шоссе на трассе "Сортавала" произошло столкновение автобуса и двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет", – говорится в сообщении.
По факту аварии проводится проверка, добавили в ГУМВД.
Как уточнило областное управление МЧС РФ в своем канале на платформе "Макс", в заказном автобусе находились 40 детей, которых пересадили на другой автобус. Авария с участием автобуса, автомобиля Skoda и такси произошла во Всеволожском районе Ленинградской области в районе Бугровского сельского поселения.
В Ленинградской области автобус с пассажирами столкнулся с фурой
24 апреля, 21:09