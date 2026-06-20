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Трехкратный чемпион России вратарь Васютин покинул "Акрон" - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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16:03 20.06.2026 (обновлено: 16:10 20.06.2026)
Трехкратный чемпион России вратарь Васютин покинул "Акрон"

"Акрон" объявил об уходе вратаря Васютина по истечении контракта

© ФК "Зенит" | Перейти в медиабанкАлександр Васютин
Александр Васютин - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© ФК "Зенит"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» объявил об уходе вратаря Александра Васютина по истечении срока контракта.
  • Александр Васютин защищал цвета «Акрона» на протяжении последних двух сезонов, сыграв в 23 матчах.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" в своем Telegram-канале объявил об уходе вратаря Александра Васютина по истечении срока контракта.
Васютин защищал цвета "Акрона" на протяжении последних двух сезонов, сыграв в 23 матчах. В сезоне-2025/26 он провел за клуб пять матчей, суммарно пропустив 11 мячей.
Васютин является воспитанником "Зенита", в составе команды стал трехкратным чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.
Помимо "Зенита", Васютин также представлял финский "Лахти", норвежский "Сарпсборг" и шведский "Юргорден".
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