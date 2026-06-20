Трехкратный чемпион России вратарь Васютин покинул "Акрон"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» объявил об уходе вратаря Александра Васютина по истечении срока контракта.
- Александр Васютин защищал цвета «Акрона» на протяжении последних двух сезонов, сыграв в 23 матчах.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" в своем Telegram-канале объявил об уходе вратаря Александра Васютина по истечении срока контракта.
Помимо "Зенита", Васютин также представлял финский "Лахти", норвежский "Сарпсборг" и шведский "Юргорден".
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19 декабря 2025, 13:20