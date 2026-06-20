Акинфеев назвал самый запоминающийся матч на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Акинфеев назвал матч между командами Англии и Хорватии в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года самым запоминающимся.
- Встреча между Англией и Хорватией прошла 17 июня в Далласе и завершилась победой англичан со счетом 4:2.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший вратарь сборной России, выступающий в составе московского ЦСКА, Игорь Акинфеев заявил, что матч между командами Англии и Хорватии в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года стал для него самым запоминающимся из прошедшей части мирового первенства.
Встреча прошла 17 июня в Далласе и завершилась победой англичан со счетом 4:2.
"Все смотрят чемпионат мира. Не все матчи получается посмотреть. По мне, Англия - Хорватия самый запоминающийся. Я не смотрю на вратарский перформанс. Чемпионат мира - это праздник. В 2018 году я участвовал и смотрел как голкипер, а сейчас просто как болельщик. Интересно смотреть на голы", - заявил Акинфеев журналистам в рамках "Зарядки с Первыми", которая проходит на стадионе ЦСКА в субботу.