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Акинфеев назвал самый запоминающийся матч на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Футбол
 
12:58 20.06.2026
Акинфеев назвал самый запоминающийся матч на ЧМ-2026

Акинфеев назвал матч Англии — Хорватии самым запоминающимся на ЧМ-2026

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИгорь Акинфеев
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Игорь Акинфеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Акинфеев назвал матч между командами Англии и Хорватии в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года самым запоминающимся.
  • Встреча между Англией и Хорватией прошла 17 июня в Далласе и завершилась победой англичан со счетом 4:2.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший вратарь сборной России, выступающий в составе московского ЦСКА, Игорь Акинфеев заявил, что матч между командами Англии и Хорватии в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года стал для него самым запоминающимся из прошедшей части мирового первенства.
Встреча прошла 17 июня в Далласе и завершилась победой англичан со счетом 4:2.
"Все смотрят чемпионат мира. Не все матчи получается посмотреть. По мне, Англия - Хорватия самый запоминающийся. Я не смотрю на вратарский перформанс. Чемпионат мира - это праздник. В 2018 году я участвовал и смотрел как голкипер, а сейчас просто как болельщик. Интересно смотреть на голы", - заявил Акинфеев журналистам в рамках "Зарядки с Первыми", которая проходит на стадионе ЦСКА в субботу.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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