Акинфеев назвал самый запоминающийся матч на ЧМ-2026

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший вратарь сборной России, выступающий в составе московского ЦСКА, Игорь Акинфеев заявил, что матч между командами Англии и Хорватии в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года стал для него самым запоминающимся из прошедшей части мирового первенства.