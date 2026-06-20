Рейтинг@Mail.ru
Акинфеев заявил, что мог бы форсировать восстановление после травмы - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:42 20.06.2026 (обновлено: 13:43 20.06.2026)
Акинфеев заявил, что мог бы форсировать восстановление после травмы

Акинфеев заявил, что форсировал бы восстановление при участии ЦСКА в еврокубках

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкИгорь Акинфеев
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Игорь Акинфеев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голкипер и капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев восстанавливается после травмы с апреля.
  • Акинфеев заявил, что если бы армейцы в сезоне 2026/27 принимали участие в еврокубках, то он мог бы форсировать свое восстановление от травмы.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Голкипер и капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что если бы армейцы в сезоне-2026/27 принимали участие в еврокубках, то он мог бы форсировать свое восстановление от травмы.
С апреля голкипер восстанавливается после полученной травмы. Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
"Восстановление проходит нормально. Затянулось, конечно, но нужно понимать, что есть разные нюансы, которые необходимо соблюдать. Сейчас понимания по срокам не должно быть. Надо просто работать и восстанавливаться. Торопиться некуда. Если бы еще впереди ждали еврокубки, то можно было бы форсировать, а сейчас нет необходимости торопиться и можно спокойно восстанавливаться", - сказал Акинфеев журналистам.
Акинфееву 40 лет, он выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года. Акинфеев - обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны.
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Мостовой ответил людям, отправляющим Акинфеева на пенсию
28 апреля, 12:11
 
ФутболСпортУкраинаРоссияИгорь АкинфеевПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Швеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Германия
    Кот-д’Ивуар
    2
    1
  • Футбол
    21.06 03:00
    Эквадор
    Кюрасао
  • Футбол
    21.06 07:00
    Тунис
    Япония
  • Футбол
    21.06 19:00
    Испания
    Саудовская Аравия
  • Футбол
    21.06 22:00
    Бельгия
    Иран
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала