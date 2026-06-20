Акинфеев заявил, что мог бы форсировать восстановление после травмы

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Голкипер и капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что если бы армейцы в сезоне-2026/27 принимали участие в еврокубках, то он мог бы форсировать свое восстановление от травмы.