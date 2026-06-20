Акинфеев заявил, что мог бы форсировать восстановление после травмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голкипер и капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев восстанавливается после травмы с апреля.
- Акинфеев заявил, что если бы армейцы в сезоне 2026/27 принимали участие в еврокубках, то он мог бы форсировать свое восстановление от травмы.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Голкипер и капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что если бы армейцы в сезоне-2026/27 принимали участие в еврокубках, то он мог бы форсировать свое восстановление от травмы.
С апреля голкипер восстанавливается после полученной травмы. Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
"Восстановление проходит нормально. Затянулось, конечно, но нужно понимать, что есть разные нюансы, которые необходимо соблюдать. Сейчас понимания по срокам не должно быть. Надо просто работать и восстанавливаться. Торопиться некуда. Если бы еще впереди ждали еврокубки, то можно было бы форсировать, а сейчас нет необходимости торопиться и можно спокойно восстанавливаться", - сказал Акинфеев журналистам.
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28 апреля, 12:11