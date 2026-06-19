Президент Польши расстроился из-за службы солдат ВСУ под знаменем УПА*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Польши прошли обучение более 30 тысяч украинских военнослужащих.
- Навроцкий выразил несогласие с тем, что часть из них будет служить под знаменем Украинской повстанческой армии*.
- Он лишил Зеленского высшей награды Польши — Ордена Белого орла — за присвоение одной из воинских частей ВСУ названия "Имени героев УПА"*.
ВАРШАВА, 19 июня - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий расстроился из-за того, что обученные в Польше солдаты ВСУ теперь будут служить под знаменем признанной в РФ экстремистской Украинской повстанческой армии.
По последней доступной информации на территории Польши прошли обучение более 30 тысяч украинских военнослужащих.
"Как главнокомандующий Вооруженных сил я должен напомнить, что Войско польское обучило тысячи украинских солдат. Сегодня мы не можем безразлично пройти мимо факта, что часть из них будет служить под знаменем УПА*. Мы не можем с этим согласиться", - заявил Навроцкий в своем видеообращении в пятницу вечером.
До этого президент Польши сообщил, что лишил Зеленского высшей награды Польши – Ордена Белого орла – за присвоение одной из воинских частей ВСУ названия "Имени героев УПА*".
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА *. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенная в России экстремистская организация
* Запрещенная в России экстремистская организация