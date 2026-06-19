Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия давно сделала разворот в сторону Азии, заявил Юрий Ушаков.
- Помощник президента отметил, что саммит Россия — АСЕАН в Казани был содержательным и полезным.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия уже давно сделала разворот в сторону Азии, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Давно уже все развернуто. Вы же сами знаете", - сказал Ушаков ИС "Вести", отвечая на вопрос, разворачивается ли Россия в сторону Азии сейчас или продолжает ранее намеченное движение.
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Кроме того, помощник президента РФ отметил, что саммит Россия - АСЕАН в Казани был содержательным.
"Саммит хороший, дискуссия была интересной, полезной, я бы сказал, содержательной. И контакты потом, проведенные в двустороннем плане, тоже были очень позитивные, такие полезные", — добавил он.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня, в нем принял участие президент России Владимир Путин и представители всех стран ассоциации.