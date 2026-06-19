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Россия уже давно сделала разворот в сторону Азии, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.06.2026
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10:58 19.06.2026
Россия уже давно сделала разворот в сторону Азии, заявил Ушаков

Ушаков: Россия уже давно сделала разворот в сторону Азии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия давно сделала разворот в сторону Азии, заявил Юрий Ушаков.
  • Помощник президента отметил, что саммит Россия — АСЕАН в Казани был содержательным и полезным.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия уже давно сделала разворот в сторону Азии, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Давно уже все развернуто. Вы же сами знаете", - сказал Ушаков ИС "Вести", отвечая на вопрос, разворачивается ли Россия в сторону Азии сейчас или продолжает ранее намеченное движение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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Кроме того, помощник президента РФ отметил, что саммит Россия - АСЕАН в Казани был содержательным.
"Саммит хороший, дискуссия была интересной, полезной, я бы сказал, содержательной. И контакты потом, проведенные в двустороннем плане, тоже были очень позитивные, такие полезные", — добавил он.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня, в нем принял участие президент России Владимир Путин и представители всех стран ассоциации.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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В миреРоссияАзияКазаньЮрий УшаковВладимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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