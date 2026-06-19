Глава МИД Украины заявил о намерении вернуть Польше Командорский крест

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Навроцкий объявил о лишении Зеленского Ордена Белого Орла в связи с героизацией на Украине деятелей УПА*.
- Министр иностранных дел Украины Сибига заявил о намерении вернуть Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на это решение.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что намерен вернуть полякам Командорский крест в ответ на лишение Владимира Зеленского Ордена Белого Орла президентом Польши Каролем Навроцким.
Ранее в пятницу Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине деятелей УПА *.
"На фоне таких ... действий (со стороны Польши - ред.) не вижу возможности хранить данную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша - Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". Скоро верну его Польше", - написал Сибига на своей странице в социальной сети Facebook**.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла.
Зеленский был награжден Орденом Белого Орла в апреле 2023 года тогдашним президентом Польши Анджеем Дудой "в знак признания его выдающихся заслуг в углублении дружественных и всеобъемлющих отношений между Польшей и Украиной, за развитие сотрудничества во имя демократии, мира и безопасности в Европе, а также его стойкость в защите неотъемлемых прав человека".
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* Запрещенная в России экстремистская организация
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.