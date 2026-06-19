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Руне не выступит на Уимблдонском турнире - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Теннис
 
00:44 19.06.2026
Руне не выступит на Уимблдонском турнире

Руне не выступит на Уимблдонском турнире из-за травмы

© Фото : Пресс-служба ATPХольгер Руне
Хольгер Руне - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Пресс-служба ATP
Хольгер Руне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Бывший четвертый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) датчанин Хольгер Руне сообщил, что не примет участия в Уимблдонском турнире.
Руне не выступает с октября 2025 года из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной на турнире в Стокгольме.
"Пропустить Уимблдон - это непростое решение, однако долгосрочная цель остается прежней - вернуться сильнее и быть готовым соревноваться на высочайшем уровне. Я становлюсь ближе с каждым днем, приятно чувствовать прогресс", - говорится в заявлении Руне, которое было опубликовано в сториз его Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Руне 23 года. На его счету пять титулов АТР. В настоящий момент датчанин занимает 63-е место в мировом рейтинге.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ТеннисСпортРоссияСтокгольм (город)АТРХольгер РунеFacebookАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
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