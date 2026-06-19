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Трамп пообещал вернуться в Китай "в какой-то момент" - РИА Новости, 19.06.2026
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23:19 19.06.2026
Трамп пообещал вернуться в Китай "в какой-то момент"

Трамп пообещал вернуться в Китай в какой-то момент в течение года

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп пообещал вернуться в Китай в течение года.
  • У Трампа и Си Цзиньпина запланирована встреча на саммите АТЭС в КНР в ноябре, также предполагается визит Си Цзиньпина в Белый дом в сентябре.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал вернуться в Китай "в какой-то момент в течение года".
Трамп ранее заявлял, что, помимо контактов на G20, у них с китайским лидером запланирована встреча на саммите АТЭС в КНР в ноябре, также предполагается визит Си Цзиньпина в Белый дом - ориентировочно 24 или 26 сентября.
"В какой-то момент в течение года мы снова поедем в Китай. Председатель Си приедет сюда в сентябре, но мы возвращаемся туда на большую конференцию, которая пройдет в Китае", - сказал американский лидер в ходе выступления на авиабазе Эндрюс.
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