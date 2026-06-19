Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп анонсировал поездку в Турцию, не раскрыв возможные сроки.
- В Турции 7–8 июля пройдет саммит НАТО, и Эрдоган подтвердил участие президента США в саммите.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал поездку в Турцию, но не раскрыл возможные сроки.
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"Мы совершаем много поездок. Мы поедем в Турцию", - сказал американский лидер в ходе выступления на авиабазе Эндрюс.
В Турции 7-8 июля пройдет саммит НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подтвердил участие Трампа в саммите НАТО, при этом сам американский лидер в своем заявлении в пятницу не уточнил, идет ли речь именно о саммите альянса.