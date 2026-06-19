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Трамп назвал своих любимых мировых лидеров - РИА Новости, 19.06.2026
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21:32 19.06.2026
Трамп назвал своих любимых мировых лидеров

Трамп назвал Нарендру Моди и Си Цзиньпина своими любимыми мировыми лидерами

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп назвал Си Цзиньпина и Нарендру Моди великими лидерами.
  • С точки зрения лидерства, это правда, добавил президент США.
ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его коллеги - Си Цзиньпин и Нарендра Моди - два великих лидера, которые ему больше всего нравятся.
«
"Кто два величайших лидера или лидера, которые вам больше всего нравятся на мировой арене? Полагаю, один из них – Си?" – спросил у американского президента журналист издания Axios.
"Да. С точки зрения лидерства, это правда", - ответил Трамп.
На уточняющий вопрос, о том, кто – второй, Трамп ответил: "Ну, я думаю, Моди очень хорош".
"Моди — великий лидер, и мы ведем с ними (Индией – ред.) большой бизнес", – продолжил он.
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В миреСШАИндияДональд ТрампНарендра МодиСи Цзиньпин
 
 
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