Трамп назвал своих любимых мировых лидеров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп назвал Си Цзиньпина и Нарендру Моди великими лидерами.
- С точки зрения лидерства, это правда, добавил президент США.
ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его коллеги - Си Цзиньпин и Нарендра Моди - два великих лидера, которые ему больше всего нравятся.
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"Кто два величайших лидера или лидера, которые вам больше всего нравятся на мировой арене? Полагаю, один из них – Си?" – спросил у американского президента журналист издания Axios.
"Да. С точки зрения лидерства, это правда", - ответил Трамп.
На уточняющий вопрос, о том, кто – второй, Трамп ответил: "Ну, я думаю, Моди очень хорош".
"Моди — великий лидер, и мы ведем с ними (Индией – ред.) большой бизнес", – продолжил он.
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5 ноября 2025, 16:57