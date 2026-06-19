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Канадский хоккеист Тэйвз объявил о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Хоккей
 
19:42 19.06.2026
Канадский хоккеист Тэйвз объявил о завершении карьеры

Член "Тройного золотого клуба" хоккеист Тэйвз объявил о завершении карьеры

© Фото : СоцсетиДжонатан Тэйвз
Джонатан Тэйвз - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Соцсети
Джонатан Тэйвз. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский нападающий Джонатан Тэйвз объявил о завершении карьеры.
  • Летом 2025 года Тэйвз возобновил карьеру после двухлетнего перерыва и подписал контракт с «Виннипег Джетс» на один сезон.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Чикаго Блэкхокс" канадский нападающий Джонатан Тэйвз объявил о завершении карьеры, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Летом 2025 года Тэйвз возобновил карьеру после двухлетнего перерыва из-за проблем со здоровьем и подписал контракт с "Виннипег Джетс" на один сезон. В прошедшем регулярном чемпионате он сыграл 82 матча и набрал 29 очков (11 голов + 18 передач).
Тэйвз был выбран "Чикаго Блэкхокс" в первом раунде драфта НХЛ 2006 года под общим третьим номером и играл за этот клуб с 2007 по 2023 год. В составе команды нападающий три раза выиграл Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015). Вместе со сборной Канады Тэйвз стал чемпионом мира (2007) и двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), что позволило ему войти в "Тройной золотой клуб". В 2010 году стал обладателем награды "Конн Смайт Трофи", которая вручается самому ценному игроку плей-офф.
Всего форвард провел 1149 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 912 очков (383+529), также на его счету 137 игр в плей-офф и 119 баллов за результативность (45+74).
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ХоккейСпортДжонатан ТэйвзЧикаго БлэкхоксВиннипег ДжетсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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