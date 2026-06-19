Канадский хоккеист Тэйвз объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Чикаго Блэкхокс" канадский нападающий Джонатан Тэйвз объявил о завершении карьеры, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Всего форвард провел 1149 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 912 очков (383+529), также на его счету 137 игр в плей-офф и 119 баллов за результативность (45+74).