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В Петербурге арестовали лидера и участников экстремистского сообщества - РИА Новости, 19.06.2026
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21:09 19.06.2026
В Петербурге арестовали лидера и участников экстремистского сообщества

Суд в Петербурге арестовал лидера и участников экстремистского сообщества

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сотрудник Следственного комитета России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу лидера и участников экстремистского сообщества.
  • Уголовное дело возбуждено по статье 282.1 УК РФ в отношении семерых человек в возрасте от 17 до 25 лет за серию нападений на граждан в 2025 году.
  • Следствие полагает, что Андриан Иванов создал экстремистское сообщество "Русская Национальная Армия*" не позднее 21 апреля 2025 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу лидера и участников экстремистского сообщества, нападавших на граждан в общественных местах, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Пресс-служба городского главка СК РФ в пятницу сообщала о задержании семерых человек в возрасте от 17 до 25 лет за серию нападений на граждан в 2025 году. Уголовное дело возбуждено по статье 282.1 УК РФ по факту создания и деятельности экстремистского сообщества, уточняло ведомство.
"Октябрьский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андриана Иванова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.1 УК РФ... Следствие полагает, что не позднее 21.04.2025 Иванов... создал экстремистское сообщество "Русская Национальная Армия",* – говорится в сообщении.
Также под стражу отправлены трое несовершеннолетних и еще два взрослых участника экстремистского сообщества. Всем фигурантам предъявлено обвинение, они заключены под стражу до 9 августа.

*признано экстремистским на территории РФ
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