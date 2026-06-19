В Петербурге арестовали лидера и участников экстремистского сообщества

Краткий пересказ от РИА ИИ Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу лидера и участников экстремистского сообщества.

Уголовное дело возбуждено по статье 282.1 УК РФ в отношении семерых человек в возрасте от 17 до 25 лет за серию нападений на граждан в 2025 году.

Следствие полагает, что Андриан Иванов создал экстремистское сообщество "Русская Национальная Армия*" не позднее 21 апреля 2025 года.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу лидера и участников экстремистского сообщества, нападавших на граждан в общественных местах, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Пресс-служба городского главка СК РФ в пятницу сообщала о задержании семерых человек в возрасте от 17 до 25 лет за серию нападений на граждан в 2025 году. Уголовное дело возбуждено по статье 282.1 УК РФ по факту создания и деятельности экстремистского сообщества, уточняло ведомство.

"Октябрьский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андриана Иванова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.1 УК РФ... Следствие полагает, что не позднее 21.04.2025 Иванов... создал экстремистское сообщество "Русская Национальная Армия",* – говорится в сообщении.