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Коне получил двойной перелом в матче ЧМ с Катаром - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
08:08 19.06.2026 (обновлено: 08:57 19.06.2026)
Коне получил двойной перелом в матче ЧМ с Катаром

Футболист сборной Канады Коне получил переломы в матче ЧМ с Катаром

© Фото : Пресс-служба ФК "Уотфорд"Канадский футболист Исмаэль Коне
Канадский футболист Исмаэль Коне - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Уотфорд"
Канадский футболист Исмаэль Коне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист сборной Канады Исмаэль Коне получил переломы малоберцовой и большеберцовой костей в матче против команды Катара.
  • Восстановление после травмы может занять до пяти месяцев, футболисту потребуется операция.
  • Главный тренер сборной Канады Джесси Марш отметил, что ситуация с Коне похожа на травму Тейджона Бьюкенена, который получил перелом большеберцовой кости в июле 2024 года.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Футболист сборной Канады по футболу Исмаэль Коне получил переломы малоберцовой и большеберцовой костей в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Катара, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
В четверг сборная Канады обыграла в Ванкувере команду Катара (6:0) в матче группы В. В начале второго тайма Коне получил травму после удара по ноге со стороны Ассима Мадибо, который после видеопросмотра был удален с поля. Коне покинул поле на носилках. Как отмечает Романо, восстановление после травмы может занять до пяти месяцев.
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Главный тренер сборной Канады Джесси Марш заявил, что футболисту потребуется операция. Специалист отметил, что ситуация с Коне похожа на травму Тейджона Бьюкенена, который получил перелом большеберцовой кости на тренировке сборной Канады в июле 2024 года.
"Он в больнице. Его готовят к операции. Я навещу его после этой пресс-конференции. Мы все слышали этот хруст. Я сразу понял, что это похоже на травму Тейджона на тренировке. Не думаю, что у нас есть другой игрок, подобный Исмаэлю", - приводит слова Марша Mundo Deportivo.
Тренер отметил, что после матча Мадибо пришел в раздевалку сборной Канады и принес свои извинения.
Коне 24 года, он представляет итальянский "Сассуоло". На его счету 42 матча и четыре гола за сборную Канады. В первой встрече турнира против команды Боснии и Герцеговины (1:1) он был признан лучшим игроком матча.
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