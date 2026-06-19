Коне получил двойной перелом в матче ЧМ с Катаром

"Он в больнице. Его готовят к операции. Я навещу его после этой пресс-конференции. Мы все слышали этот хруст. Я сразу понял, что это похоже на травму Тейджона на тренировке. Не думаю, что у нас есть другой игрок, подобный Исмаэлю", - приводит слова Марша Mundo Deportivo.