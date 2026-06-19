Коне получил двойной перелом в матче ЧМ с Катаром

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист сборной Канады Исмаэль Коне получил переломы малоберцовой и большеберцовой костей в матче против команды Катара.
- Восстановление после травмы может занять до пяти месяцев, футболисту потребуется операция.
- Главный тренер сборной Канады Джесси Марш отметил, что ситуация с Коне похожа на травму Тейджона Бьюкенена, который получил перелом большеберцовой кости в июле 2024 года.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Футболист сборной Канады по футболу Исмаэль Коне получил переломы малоберцовой и большеберцовой костей в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Катара, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
В четверг сборная Канады обыграла в Ванкувере команду Катара (6:0) в матче группы В. В начале второго тайма Коне получил травму после удара по ноге со стороны Ассима Мадибо, который после видеопросмотра был удален с поля. Коне покинул поле на носилках. Как отмечает Романо, восстановление после травмы может занять до пяти месяцев.
Главный тренер сборной Канады Джесси Марш заявил, что футболисту потребуется операция. Специалист отметил, что ситуация с Коне похожа на травму Тейджона Бьюкенена, который получил перелом большеберцовой кости на тренировке сборной Канады в июле 2024 года.
"Он в больнице. Его готовят к операции. Я навещу его после этой пресс-конференции. Мы все слышали этот хруст. Я сразу понял, что это похоже на травму Тейджона на тренировке. Не думаю, что у нас есть другой игрок, подобный Исмаэлю", - приводит слова Марша Mundo Deportivo.
Тренер отметил, что после матча Мадибо пришел в раздевалку сборной Канады и принес свои извинения.
Коне 24 года, он представляет итальянский "Сассуоло". На его счету 42 матча и четыре гола за сборную Канады. В первой встрече турнира против команды Боснии и Герцеговины (1:1) он был признан лучшим игроком матча.