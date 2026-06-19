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Тренер "Динамо" Шварц попросил три месяца, чтобы отвечать на русском языке - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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15:10 19.06.2026
Тренер "Динамо" Шварц попросил три месяца, чтобы отвечать на русском языке

Шварц заявил, что ему нужно три месяца, чтобы начать говорить на русском

© Фото : Пресс-служба ФК "Динамо"Главный тренер ФК "Динамо" Сандро Шварц
Главный тренер ФК Динамо Сандро Шварц - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Динамо"
Главный тренер ФК "Динамо" Сандро Шварц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сандро Шварц заявил, что ему нужно три месяца, чтобы начать отвечать на вопросы на русском языке.
  • Соглашение Сандро Шварца с футбольным клубом «Динамо» рассчитано до лета 2029 года.
НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" немец Сандро Шварц заявил, что ему нужно три месяца, чтобы начать отвечать на вопросы на русском языке.
Шварц был назначен на пост главного тренера "Динамо" в конце мая. Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Шварц возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год. По окончании сезона-2021/22 немец покинул "Динамо". Когда Шварц впервые был назначен на пост главного тренера в 2020 году, он поприветствовал болельщиков на русском языке. Потом специалист сообщал, что занимается с преподавателем для изучения русского языка.
"Я бы хотел ответить на русском. Дайте мне три месяца", - сказал Шварц на пресс-конференции после вопроса журналиста на немецком языке.
Шварц также работал в американском "Нью-Йорк Ред Буллз", немецких "Герте" и "Майнце".
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