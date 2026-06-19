Тренер "Динамо" Шварц попросил три месяца, чтобы отвечать на русском языке

НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" немец Сандро Шварц заявил, что ему нужно три месяца, чтобы начать отвечать на вопросы на русском языке.

Шварц был назначен на пост главного тренера "Динамо" в конце мая. Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Шварц возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год. По окончании сезона-2021/22 немец покинул "Динамо". Когда Шварц впервые был назначен на пост главного тренера в 2020 году, он поприветствовал болельщиков на русском языке. Потом специалист сообщал, что занимается с преподавателем для изучения русского языка.