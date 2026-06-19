Российские саблистки завоевали золото чемпионата Европы

Фехтование. Чемпионат мира. Девятый день

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию, победив команду Франции со счетом 45:39.

Яна Егорян завоевала седьмое золото чемпионата Европы в командной сабле и первое с 2019 года, а Алина Михайлова и Александра Михайлова впервые в карьере выиграли золотую медаль чемпионата Европы по фехтованию.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Антони (Франция).

В финале сборная России, в составе которой выступили Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова, одержала победу над командой Франции со счетом 45:39.

32-летняя Егорян завоевала седьмое золото чемпионата Европы в командной сабле и первое с 2019 года. Алине Михайловой 26 лет, она впервые в карьере выиграла золотую медаль чемпионата Европы по фехтованию, как и 20-летняя Александра Михайлова. Также в состав команды в качестве запасной входила Анастасия Шорохова.