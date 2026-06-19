Российские саблистки завоевали золото чемпионата Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию, победив команду Франции со счетом 45:39.
- Яна Егорян завоевала седьмое золото чемпионата Европы в командной сабле и первое с 2019 года, а Алина Михайлова и Александра Михайлова впервые в карьере выиграли золотую медаль чемпионата Европы по фехтованию.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Антони (Франция).
В финале сборная России, в составе которой выступили Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова, одержала победу над командой Франции со счетом 45:39.
32-летняя Егорян завоевала седьмое золото чемпионата Европы в командной сабле и первое с 2019 года. Алине Михайловой 26 лет, она впервые в карьере выиграла золотую медаль чемпионата Европы по фехтованию, как и 20-летняя Александра Михайлова. Также в состав команды в качестве запасной входила Анастасия Шорохова.
Россияне выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики будут выступать без ограничений начиная с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет 22-30 июля.