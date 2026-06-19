Названы регионы России, лидирующие по закупкам рыбы

Краткий пересказ от РИА ИИ Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край лидируют по закупкам рыбы — на них в прошлом году пришлась почти пятая часть общего объема рыбных госзакупок в России.

По итогам 2025 года потребление рыбы в России составило 25,8 килограмма на человека, что недостаточно по рекомендации Минздрава, необходимо съедать 28 килограммов в год.

Государственные и муниципальные учреждения регионов России в 2025 году закупили рыбной продукции на 7,4 миллиарда рублей — это 1,5% от общего объема продаж рыбной продукции в российских розничных сетях.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край лидируют по закупкам рыбы - на них в прошлом году пришлась почти пятая часть общего объема рыбных госзакупок в России, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

По данным Росрыболовства , по итогам 2025 года потребление рыбы в России составило 25,8 килограмма на человека. Однако этого недостаточно - по рекомендации Минздрава, необходимо съедать 28 килограммов в год. На необходимость увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян указал президент страны Владимир Путин . Он поручил кабмину подготовить предложения по увеличению закупок рыбы для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обратив внимание на школьное питание.

"Санкт-Петербург, Москва Краснодарский край - лидеры по закупкам рыбопродукции для бюджетных учреждений: в минувшем году на них пришлось 18% общего объема рыбных госзакупок в России. Эти три региона закупили рыбной продукции почти на 1,3 миллиарда рублей", - подсчитали аналитики ВАРПЭ на основе информации о 141,5 тысячах контрактов о сфере госзакупок.

По их данным, Санкт-Петербург был в лидерах по объему госзакупок на протяжении последних шести лет, лишь в 2021 году он уступил первое место Москве. Также в рейтинге крупнейших регионов по бюджетным закупкам рыбы — Красноярский и Ставропольский края Ростовская область , Ханты-Мансийский округ.

Всего в 2025 году государственные и муниципальные учреждения регионов России закупили рыбной продукции на 7,4 миллиарда рублей - 1,5% от общего объема продаж рыбной продукции в российских розничных сетях.

"Почти половина закупок пришлась на десять регионов-лидеров", - отметил глава ВАРПЭ Герман Зверев