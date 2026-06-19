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Гознак рассказал, как цифровой рубль повлияет на использование наличных - РИА Новости, 19.06.2026
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04:40 19.06.2026 (обновлено: 05:51 19.06.2026)
Гознак рассказал, как цифровой рубль повлияет на использование наличных

Трачук: цифровой рубль перераспределит использование безнала и наличных

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Цифровой рубль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Гознака Аркадий Трачук считает, что цифровой рубль приведет к перераспределению использования безналичных и наличных денег.
  • Крупнейшие банки обязаны обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями с 1 сентября этого года, затем эта обязанность будет распространена на остальные банки.
  • Гознак видит потенциал в использовании смарт-контрактов на платформе цифрового рубля и в предоставлении услуги помощи в подключении к этой платформе.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Цифровой рубль приведет к перераспределению использования безналичных и наличных денег, такое мнение высказал в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.
Как объяснял Банк России, сейчас в стране есть наличная (банкноты и монеты в кошельках) и безналичная (деньги на счетах в банках) формы национальной валюты, а цифровая - появляется к ним в дополнение. Крупнейшие банки обязаны обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями с 1 сентября этого года. Затем эта обязанность будет распространена на остальные банки.
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"С одной стороны, цифровой рубль, по определению Банка России являясь третьей формой национальной валюты, напрямую не конкурирует с другими формами. С другой стороны, он приведет к перераспределению использования безналичных и наличных", — отметил Трачук.
Гознак в связи с этим пока не может оценить реальное влияние цифрового рубля, например, на объем заказываемых банкнот. При этом опыт и компетенции, которые накоплены у компании в сфере IT, информационной безопасности, позволяют "пытаться найти место в этой области".
Речь идет о двух направлениях деятельности, уточнил Трачук.
"Первое касается возможностей платформы цифрового рубля, которая позволяет заключать и реализовывать смарт-контракты. В свою очередь, Гознак отвечает за эксплуатацию и развитие ряда государственных информационных систем. В связи с этим мы видим потенциал внедрения в эти системы смарт-контрактов на платформе цифрового рубля", — сказал он.
Второе направление связано с самой платформой цифрового рубля, а именно — с услугой помощи в подключении к этой платформе, продолжил Трачук.
"Поскольку Гознак — цифровая инфраструктурная компания, у нас есть возможность создать на базе собственных дата-центров точку подключения к платформе цифрового рубля по принципу "инфраструктура как сервис", — заключил он.
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ЭкономикаАркадий ТрачукГознак
 
 
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