Гознак рассказал, как цифровой рубль повлияет на использование наличных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Гознака Аркадий Трачук считает, что цифровой рубль приведет к перераспределению использования безналичных и наличных денег.
- Крупнейшие банки обязаны обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями с 1 сентября этого года, затем эта обязанность будет распространена на остальные банки.
- Гознак видит потенциал в использовании смарт-контрактов на платформе цифрового рубля и в предоставлении услуги помощи в подключении к этой платформе.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Цифровой рубль приведет к перераспределению использования безналичных и наличных денег, такое мнение высказал в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.
Как объяснял Банк России, сейчас в стране есть наличная (банкноты и монеты в кошельках) и безналичная (деньги на счетах в банках) формы национальной валюты, а цифровая - появляется к ним в дополнение. Крупнейшие банки обязаны обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями с 1 сентября этого года. Затем эта обязанность будет распространена на остальные банки.
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"С одной стороны, цифровой рубль, по определению Банка России являясь третьей формой национальной валюты, напрямую не конкурирует с другими формами. С другой стороны, он приведет к перераспределению использования безналичных и наличных", — отметил Трачук.
Гознак в связи с этим пока не может оценить реальное влияние цифрового рубля, например, на объем заказываемых банкнот. При этом опыт и компетенции, которые накоплены у компании в сфере IT, информационной безопасности, позволяют "пытаться найти место в этой области".
Речь идет о двух направлениях деятельности, уточнил Трачук.
"Первое касается возможностей платформы цифрового рубля, которая позволяет заключать и реализовывать смарт-контракты. В свою очередь, Гознак отвечает за эксплуатацию и развитие ряда государственных информационных систем. В связи с этим мы видим потенциал внедрения в эти системы смарт-контрактов на платформе цифрового рубля", — сказал он.
Второе направление связано с самой платформой цифрового рубля, а именно — с услугой помощи в подключении к этой платформе, продолжил Трачук.
"Поскольку Гознак — цифровая инфраструктурная компания, у нас есть возможность создать на базе собственных дата-центров точку подключения к платформе цифрового рубля по принципу "инфраструктура как сервис", — заключил он.