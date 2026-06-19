Гознак рассказал, как цифровой рубль повлияет на использование наличных

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Гознака Аркадий Трачук считает, что цифровой рубль приведет к перераспределению использования безналичных и наличных денег.

Крупнейшие банки обязаны обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями с 1 сентября этого года, затем эта обязанность будет распространена на остальные банки.

Гознак видит потенциал в использовании смарт-контрактов на платформе цифрового рубля и в предоставлении услуги помощи в подключении к этой платформе.

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Цифровой рубль приведет к перераспределению использования безналичных и наличных денег, такое мнение высказал в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.

Как объяснял Банк России, сейчас в стране есть наличная (банкноты и монеты в кошельках) и безналичная (деньги на счетах в банках) формы национальной валюты, а цифровая - появляется к ним в дополнение. Крупнейшие банки обязаны обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями с 1 сентября этого года. Затем эта обязанность будет распространена на остальные банки.

"С одной стороны, цифровой рубль, по определению Банка России являясь третьей формой национальной валюты, напрямую не конкурирует с другими формами. С другой стороны, он приведет к перераспределению использования безналичных и наличных", — отметил Трачук

Гознак в связи с этим пока не может оценить реальное влияние цифрового рубля, например, на объем заказываемых банкнот. При этом опыт и компетенции, которые накоплены у компании в сфере IT, информационной безопасности, позволяют "пытаться найти место в этой области".

Речь идет о двух направлениях деятельности, уточнил Трачук.

"Первое касается возможностей платформы цифрового рубля, которая позволяет заключать и реализовывать смарт-контракты. В свою очередь, Гознак отвечает за эксплуатацию и развитие ряда государственных информационных систем. В связи с этим мы видим потенциал внедрения в эти системы смарт-контрактов на платформе цифрового рубля", — сказал он.

Второе направление связано с самой платформой цифрового рубля, а именно — с услугой помощи в подключении к этой платформе, продолжил Трачук.