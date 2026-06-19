Россияне смогут получать сертификаты электронной подписи в 12 странах

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей с 1 июля смогут получать граждане России, живущие в 12 странах, в том числе в КНР, Индии, Турции и ОАЭ, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Электронная подпись – это законная замена рукописной подписи для дистанционного подписания документов. С помощью нее можно удаленно оформлять документы, в том числе зарегистрировать бизнес, сдавать декларации в налоговую службу и получать госуслуги.