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Россияне смогут получать сертификаты электронной подписи в 12 странах - РИА Новости, 19.06.2026
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22:39 19.06.2026
Россияне смогут получать сертификаты электронной подписи в 12 странах

Кабмин расширил список стран, где россияне смогут получить электронную подпись

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июля 2026 года граждане России, живущие в 12 странах, смогут получать квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей.
  • Эксперимент по получению таких сертификатов ранее проводился с 1 ноября 2024 года по 31 декабря 2025 года в Армении, Казахстане, Киргизии и Узбекистане.
  • Сертификаты можно будет получить в филиалах подведомственной структуры МИД и представительствах Россотрудничества в указанных странах.
  • Помимо четырех стран, теперь эксперимент будет проводиться на территории Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии и Турции.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей с 1 июля смогут получать граждане России, живущие в 12 странах, в том числе в КНР, Индии, Турции и ОАЭ, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
С 1 ноября 2024 года по 31 декабря 2025 года, такой эксперимент проводился в Армении, Казахстане, Киргизии и Узбекистане.
"Правительство РФ постановляет … провести с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2027 года эксперимент по реализации возможности регистрации граждан РФ в системе индивидуального (персонифицированного) учета, получения квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей гражданами РФ за пределами РФ и предоставления им государственных и иных услуг", - говорится в документе.
Помимо четырех стран, теперь эксперимент будет проводиться на территории Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии и Турции. Сертификаты можно получить в филиалах подведомственной структуры МИД РФ на территориях Армении, Киргизии, ОАЭ и Турции, а также в представительствах Россотрудничества во Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстана, КНР, Малайзии, Сербии и Узбекистана.
Электронная подпись – это законная замена рукописной подписи для дистанционного подписания документов. С помощью нее можно удаленно оформлять документы, в том числе зарегистрировать бизнес, сдавать декларации в налоговую службу и получать госуслуги.
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