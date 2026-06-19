СМИ: в России могут ввести дифференцированные лимиты на семейную ипотеку

"C 1 июля вступят в силу новые условия выдачи семейной ипотеки. Как стало известно "Ъ", обсуждается не только введение различных ставок, но и дифференцированные лимиты на размер кредита, которые будут зависеть от количества детей в семье", - пишет газета.

Кроме того, при наличии двух и более детей в Москве и Санкт-Петербурге лимит поднимается до 15 миллионов рублей при ставке 10% годовых. В других же регионах при таком количестве детей в семье лимит составит 8 миллионов рублей со ставкой 8% годовых. Отмечается, что при этом будет учитываться площадь квартиры.