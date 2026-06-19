СМИ: в России могут ввести дифференцированные лимиты на семейную ипотеку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти России обсуждают возможность введения с 1 июля дифференцированных лимитов на сумму кредита по "семейной ипотеке", зависящих от количества детей в семье.
- Максимальный лимит в Москве и Санкт-Петербурге составит 15 миллионов рублей для семей с двумя и более детьми.
- Для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге предлагается сохранить лимит в 12 миллионов рублей со ставкой 12% годовых, а в других регионах — лимит в 6 миллионов рублей с льготной ставкой 10% годовых.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Власти РФ обсуждают возможность ввести с 1 июля дифференцированные лимиты на сумму кредита по "семейной ипотеке", которые будут зависеть от количества детей в семье, максимальный, в Москве и Санкт-Петербурге, составит 15 миллионов рублей вместо нынешних 12 миллионов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Правила измененной семейной ипотеки озвучат после 1 июля, сообщил ранее замглавы Минстроя России Никита Стасишин. Министр строительства РФ Ирек Файзуллин в четверг говорил, что максимальная ставка по семейной ипотеке для семей с одним ребенком может составить после изменения параметров 10% или 12%. Для семей с двумя детьми ставка будет ниже. Для семей с большим количеством детей ставка будет еще меньше.
Файзуллин также отмечал, что постановление правительства РФ по дифференцированной ставке семейной ипотеки выйдет в ближайшие дни.
"C 1 июля вступят в силу новые условия выдачи семейной ипотеки. Как стало известно "Ъ", обсуждается не только введение различных ставок, но и дифференцированные лимиты на размер кредита, которые будут зависеть от количества детей в семье", - пишет газета.
Отмечается, что для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге предлагается сохранить лимит в 12 миллионов рублей со ставкой - 12% годовых. В других регионах лимит в 6 миллионов рублей предлагается сохранить с льготной ставкой - 10% годовых.
Кроме того, при наличии двух и более детей в Москве и Санкт-Петербурге лимит поднимается до 15 миллионов рублей при ставке 10% годовых. В других же регионах при таком количестве детей в семье лимит составит 8 миллионов рублей со ставкой 8% годовых. Отмечается, что при этом будет учитываться площадь квартиры.