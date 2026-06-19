Мостовой заявил, что не воспринимает критику в адрес Роналду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Мостовой выступил в защиту Криштиану Роналду после матча чемпионата мира между сборными Португалии и ДР Конго.
- Криштиану Роналду стал самым возрастным полевым игроком, вышедшим в стартовом составе в матче чемпионата мира, и повторил рекорд Лионеля Месси, приняв участие в шестом чемпионате мира.
- Александр Мостовой считает, что критика в адрес Роналду несправедлива, так как в матче участвует целая команда, а не только один игрок.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что не стоит обрушиваться с критикой на нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после матча чемпионата мира с командой ДР Конго.
В среду сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго в матче первого тура группового этапа чемпионата мира со счетом 1:1. Роналду вышел на поле в возрасте 41 года 132 дней и стал самым возрастным полевым игроком, вышедшим в стартовом составе в матче чемпионата мира, сыграв в возрасте 41 года и 132 дней. Помимо этого, пятикратный обладатель "Золотого мяча" повторил установленный днем ранее рекорд аргентинца Лионеля Месси, приняв участие в шестом чемпионате мира.
17 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
06’ • Жуан Невеш
45’ • Йоан Висса
"Все почему-то обрушились на Роналду. Я на его стороне. Я всю жизнь отдал футболу и знаю, что это такое. Играл же не один Роналду, там целая команда. Да, может, у него не получилось, может, выглядел хуже. Против них играла команда, где 11 человек стояли на своей половине и отбивалась. Примерно до 25-й минуты все у португальцев складывалось замечательно, вели 1:0, держали мяч, все комментаторы восхищались. Потом ДР Конго сравняла счет, и все обрушились на Роналду. Но другие-то что? Там игроки на 15 лет его моложе – выходите на сцену и делайте результат, как Роналду делал все эти годы", - сказал Мостовой.
"Я не воспринимаю критику в его адрес. Говорят: "Не нужно его ставить в состав". Но я представляю, что было бы, если бы Роналду оставили в запасе, а они сыграли так же. Все те же самые кричали бы, что Роналду не вышел. У всех бывает такое, что не складывается. Считают, сколько он мяча коснулся. Бывает такое, что три раза мяча коснулся и два гола забил", - добавил он.