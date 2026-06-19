Мостовой заявил, что не воспринимает критику в адрес Роналду

"Я не воспринимаю критику в его адрес. Говорят: "Не нужно его ставить в состав". Но я представляю, что было бы, если бы Роналду оставили в запасе, а они сыграли так же. Все те же самые кричали бы, что Роналду не вышел. У всех бывает такое, что не складывается. Считают, сколько он мяча коснулся. Бывает такое, что три раза мяча коснулся и два гола забил", - добавил он.