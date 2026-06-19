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Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 19.06.2026
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10:35 19.06.2026
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют 73,3 процента россиян

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство россиян (73,3%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину.
  • 67,7% респондентов одобряют работу Путина на посту главы государства.
  • 35,5% россиян проголосовали бы за «Единую Россию», если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Большинство (73,3%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 67,7% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
По данным опроса, 73,3% респондентов заявили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 21,6%. Кроме того, 67,7% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 21,8%.
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18 июня, 21:47
Работу правительства России одобряют 44% опрошенных, не одобряют - 25,4% При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 56% респондентов, 23,1% сказали, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,5% россиян назвали "Единую Россию", 10,9% - КПРФ,
9,8% - партию "Новые люди", 8,4% - ЛДПР, 5,8% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 6,3% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный всероссийский опрос "Бином ВЦИОМ" проведен 8-14 июня 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии "Спутник" и 50% по маршрутной выборке. Предельная погрешность составляет 2,5%.
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РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВЦИОМГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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