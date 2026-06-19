Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большинство россиян (73,3%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину.
- 67,7% респондентов одобряют работу Путина на посту главы государства.
- 35,5% россиян проголосовали бы за «Единую Россию», если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Большинство (73,3%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 67,7% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Работу правительства России одобряют 44% опрошенных, не одобряют - 25,4% При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 56% респондентов, 23,1% сказали, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,5% россиян назвали "Единую Россию", 10,9% - КПРФ,
9,8% - партию "Новые люди", 8,4% - ЛДПР, 5,8% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 6,3% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный всероссийский опрос "Бином ВЦИОМ" проведен 8-14 июня 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии "Спутник" и 50% по маршрутной выборке. Предельная погрешность составляет 2,5%.