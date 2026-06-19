Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого орла за героизацию деятелей УПА*.

По его словам, присвоение имени этой организации подразделению ВСУ имеет значение, выходящее за рамки внутренних дел Украины.

Навроцкий аргументировал свое решение тем, что для большинства граждан оно ассоциируется с преступлениями националистов, убивавших поляков в годы Второй мировой войны.

ВАРШАВА, 19 июн — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла за героизацию деятелей УПА *.

Им главу киевского режима в 2023 году наградил бывший президент Анджей Дуда — в знак признания "выдающихся заслуг" в углублении дружественных отношений и за развитие "сотрудничества во имя демократии, мира и безопасности в Европе", а также "стойкость в защите неотъемлемых прав человека".

"Для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия* остается прежде всего формированием, ответственным за ужасные преступления, совершенные в отношении граждан Польской Республики во время Второй мировой войны", — аргументировал свое решение Навроцкий.

подразделений ВСУ наименования в честь "героев УПА"* имеет значение, выходящее далеко за рамки внутренних дел По его словам, присвоение одному изнаименования в честь "героев УПА"* имеет значение, выходящее далеко за рамки внутренних дел Украины

Об этом глава киевского режима распорядился в конце мая. Он также принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. За это он подвергся жесткой критике и других польских политиков, в числе которых премьер Дональд Туск и экс-глава страны Лех Валенса.

УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.