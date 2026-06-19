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Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого орла - РИА Новости, 19.06.2026
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21:13 19.06.2026 (обновлено: 23:23 19.06.2026)
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого орла

Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого орла из-за героизации УПА

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого орла за героизацию деятелей УПА*.
  • По его словам, присвоение имени этой организации подразделению ВСУ имеет значение, выходящее за рамки внутренних дел Украины.
  • Навроцкий аргументировал свое решение тем, что для большинства граждан оно ассоциируется с преступлениями националистов, убивавших поляков в годы Второй мировой войны.
ВАРШАВА, 19 июн — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла за героизацию деятелей УПА*.
Им главу киевского режима в 2023 году наградил бывший президент Анджей Дуда — в знак признания "выдающихся заслуг" в углублении дружественных отношений и за развитие "сотрудничества во имя демократии, мира и безопасности в Европе", а также "стойкость в защите неотъемлемых прав человека".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Поляки восхитились решением Навроцкого против Зеленского
Вчера, 22:08
"Для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия* остается прежде всего формированием, ответственным за ужасные преступления, совершенные в отношении граждан Польской Республики во время Второй мировой войны", — аргументировал свое решение Навроцкий.
По его словам, присвоение одному из подразделений ВСУ наименования в честь "героев УПА"* имеет значение, выходящее далеко за рамки внутренних дел Украины.
Об этом глава киевского режима распорядился в конце мая. Он также принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. За это он подвергся жесткой критике и других польских политиков, в числе которых премьер Дональд Туск и экс-глава страны Лех Валенса.
УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Зеленский — не орел: Польша дезертирует с поля битвы с Россией
18 июня, 08:00
 
ПольшаВ миреКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийАндрей МельникВооруженные силы УкраиныВеликая Отечественная война (1941-1945)Украинская повстанческая армия*Анджей ДудаОрганизации украинских националистов* (ОУН)*Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
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