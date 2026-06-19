В Москве дадут старт автопробегу "Дорогами народных ополченцев"

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В День памяти и скорби в Москве будет дан старт автопробегу "Дорогами народных ополченцев" в рамках ежегодного патриотического проекта Мосгордумы "Города герои – города Героев", сообщает пресс-служба городского парламента.

"Мы отдаем дань уважения ополченцам 1941 года, чьи подвиги легли в основу героизма городов героев, и подчеркиваем их историческую преемственность с подвигами героев других исторических периодов – ополчением 1612 и 1812 годов и, конечно, современными защитниками Отечества – участниками специальной военной операции. В ходе автопробега мы проедем дорогами тех, кто добровольно встал на защиту Родины, почтим их подвиги и передадим память о них современному поколению", – добавил Шапошников.