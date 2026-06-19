В Москве дадут старт автопробегу "Дорогами народных ополченцев"

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В День памяти и скорби в Москве будет дан старт автопробегу "Дорогами народных ополченцев" в рамках ежегодного патриотического проекта Мосгордумы "Города герои – города Героев", сообщает пресс-служба городского парламента.
Патриотический проект "Города герои – города Героев", приуроченный к 85-летию начала Великой Отечественной войны и формирования народного ополчения, реализуется по инициативе председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова.
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Автопробег "Дорогами народных ополченцев" пройдет по территории России и Белоруссии, по городам героям и местам подвигов добровольцев Великой Отечественной войны. Старт автопробегу будет дан у памятника 21-й дивизии Московского народного ополчения. На площадке будут представлены 15 брендированных автомобилей "Москвич", которые отправятся в автопробег.
"При поддержке мэра Москвы Сергея Собянина проект "Города герои – города Героев" становится ежегодным – по многочисленным просьбам жителей городов героев и участников мероприятий. В этом году мы посвящаем автопробег 85-летию начала формирования народного ополчения и начала Великой Отечественной войны", – сказал Шапошников, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что задача властей – прославление подвигов и традиции народного ополчения.
"Мы отдаем дань уважения ополченцам 1941 года, чьи подвиги легли в основу героизма городов героев, и подчеркиваем их историческую преемственность с подвигами героев других исторических периодов – ополчением 1612 и 1812 годов и, конечно, современными защитниками Отечества – участниками специальной военной операции. В ходе автопробега мы проедем дорогами тех, кто добровольно встал на защиту Родины, почтим их подвиги и передадим память о них современному поколению", – добавил Шапошников.
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