Краткий пересказ от РИА ИИ
- Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче против сборной Алжира на чемпионате мира, доведя количество забитых мячей на мировых первенствах до 16 и повторив рекорд Мирослава Клозе.
- После первого тура Месси возглавил атакующий рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА).
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси на чемпионате мира в очередной раз доказал, что он остается лучшим футболистом в мире, заявил РИА Новости бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Во вторник сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0 в матче первого тура группы J чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Месси оформил хет-трик и довел количество забитых мячей на мировых первенствах до 16, повторив рекорд немца Мирослава Клозе. После первого тура Месси возглавил атакующий рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА).
"Месси в очередной раз доказывает, что он самый лучший был, есть и останется. Я это говорил и 20 лет назад, и сейчас. Он невероятный. В 38 лет так играть. Как могут упрекать его, что он где-то в Америке играет? А что, там не футбол, что ли? Там играют сильные футболисты из всех сборных. Человек почти в 40 лет столько забивает. У нас в 30 лет некоторые говорят, что заканчивают, потому что устали. Потом заходишь статистику посмотреть, а они по 10 голов в чемпионате России за всю карьеру забили и умудряются еще что-то говорить", - сказал Мостовой.
Месси принимает участие в шестом мировом первенстве, что также является рекордом. Он одержал 17-ю победу в матчах чемпионата мира и сравнялся по данному показателю с Клозе.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Месси одержал рекордную победу на чемпионатах мира
17 июня, 07:56