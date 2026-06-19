"Самый лучший и невероятный": Мостовой оценил игру Месси на ЧМ-2026

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси на чемпионате мира в очередной раз доказал, что он остается лучшим футболистом в мире, заявил РИА Новости бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Месси принимает участие в шестом мировом первенстве, что также является рекордом. Он одержал 17-ю победу в матчах чемпионата мира и сравнялся по данному показателю с Клозе.