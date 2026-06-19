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Месси признали лучшим атакующим игроком первого тура группового этапа ЧМ - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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13:06 19.06.2026
Месси признали лучшим атакующим игроком первого тура группового этапа ЧМ

Месси, иранец Резаэян и канадец Корнелиус стали лучшими игроками первого тура ЧМ

© пресс-служба Кубка мираЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© пресс-служба Кубка мира
Лионель Месси
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси признали лучшим атакующим игроком первого тура группового этапа чемпионата мира, поставив оценку 8,07 балла.
  • Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Аргентинский нападающий Лионель Месси признан лучшим атакующим игроком первого тура группового этапа чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
ФИФА для чемпионата мира запустила рейтинговую систему для полевых игроков, которые оцениваются по 10-балльной шкале по трем показателям: атака, креативность и защита.
Оформивший хет-трик в ворота сборной Алжира Месси стал лучшим атакующим игроком, получив по этому показателю оценку 8,07 балла. Лучшим "креативщиком" стал иранский защитник Рамин Резаэян (8,01), лучшим оборонительным игроком - защитник сборной Канады Дерек Корнелиус (7,43).
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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ФутболСпортКанадаСШАМексикаМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Лионель МессиРамин РезаэянДерек Корнелиус
 
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