Месси признали лучшим атакующим игроком первого тура группового этапа ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лионель Месси признали лучшим атакующим игроком первого тура группового этапа чемпионата мира, поставив оценку 8,07 балла.
- Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Аргентинский нападающий Лионель Месси признан лучшим атакующим игроком первого тура группового этапа чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
ФИФА для чемпионата мира запустила рейтинговую систему для полевых игроков, которые оцениваются по 10-балльной шкале по трем показателям: атака, креативность и защита.
Оформивший хет-трик в ворота сборной Алжира Месси стал лучшим атакующим игроком, получив по этому показателю оценку 8,07 балла. Лучшим "креативщиком" стал иранский защитник Рамин Резаэян (8,01), лучшим оборонительным игроком - защитник сборной Канады Дерек Корнелиус (7,43).