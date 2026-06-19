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Назван лучший игрок матча Швейцарии и Боснии и Герцеговины на ЧМ - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
00:04 19.06.2026
Назван лучший игрок матча Швейцарии и Боснии и Герцеговины на ЧМ

Манзамби признали лучшим игроком матча Швейцарии и Боснии и Герцеговины на ЧМ

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Соцсети УЕФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник немецкого «Фрайбурга» и сборной Швейцарии Жоан Манзамби признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Боснии и Герцеговины.
  • Манзамби вышел на замену и забил два гола, впервые в карьере оформив дубль за национальную команду.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Полузащитник немецкого "Фрайбурга" и сборной Швейцарии по футболу Жоан Манзамби признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Боснии и Герцеговины.
Сборная Швейцарии в четверг в Лос-Анджелесе обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 4:1. Манзамби вышел на замену на 72-й минуте и спустя две минуты открыл счет. На 90-й минуте 20-летний футболист отличился во второй раз.
Манзамби впервые в карьере оформил дубль за национальную команду. Всего на его счету стало 5 голов и 14 сыгранных матчей в составе сборной Швейцарии.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В заключительном туре группового этапа швейцарцы встретятся с канадцами, а боснийцы с катарцами. Обе встречи пройдут 24 июня.
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