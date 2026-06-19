Назван лучший игрок матча Швейцарии и Боснии и Герцеговины на ЧМ

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Полузащитник немецкого "Фрайбурга" и сборной Швейцарии по футболу Жоан Манзамби признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Боснии и Герцеговины.

Манзамби впервые в карьере оформил дубль за национальную команду. Всего на его счету стало 5 голов и 14 сыгранных матчей в составе сборной Швейцарии.