Назван лучший игрок матча Швейцарии и Боснии и Герцеговины на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник немецкого «Фрайбурга» и сборной Швейцарии Жоан Манзамби признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Боснии и Герцеговины.
- Манзамби вышел на замену и забил два гола, впервые в карьере оформив дубль за национальную команду.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Полузащитник немецкого "Фрайбурга" и сборной Швейцарии по футболу Жоан Манзамби признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Боснии и Герцеговины.
Сборная Швейцарии в четверг в Лос-Анджелесе обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 4:1. Манзамби вышел на замену на 72-й минуте и спустя две минуты открыл счет. На 90-й минуте 20-летний футболист отличился во второй раз.
Манзамби впервые в карьере оформил дубль за национальную команду. Всего на его счету стало 5 голов и 14 сыгранных матчей в составе сборной Швейцарии.