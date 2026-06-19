Канадский футболист рассказал о тяжелом состоянии после жуткой травмы Коне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Канады обыграла команду Катара со счетом 6:0 в матче второго тура группы B чемпионата мира.
- Джонатан Дэвид оформил хет-трик и назвал победу исторической.
- Исмаэль Коне получил травму в матче, восстановление после нее может занять до пяти месяцев.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид заявил, что футболистам было тяжело продолжать матч чемпионата мира с командой Катара после травмы партнера по команде Исмаэля Коне.
"Это историческая победа, первая наша победа на чемпионате мира. Приятно, что мы победили так уверенно", - приводит слова Дэвида As в соцсети Х.
В начале второго тайма Коне получил травму после удара по ноге со стороны Ассима Мадибо, который после видеопросмотра был удален с поля. Коне покинул поле на носилках. Как отмечает журналист Фабрицио Романо в соцсети X, восстановление после травмы может занять до пяти месяцев.
"Это было тяжело, особенно в матче, который уже был выигран на тот момент. Нам было очень трудно, ему было очень трудно. Это был тяжелый момент, но нам нужно оставаться командой и сделать это ради него", - добавил он.
Коне 24 года, он представляет итальянский "Сассуоло". На его счету 42 матча и четыре гола за сборную Канады. В первой встрече турнира против команды Боснии и Герцеговины (1:1) он был признан лучшим игроком матча.