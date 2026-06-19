Канадский футболист рассказал о тяжелом состоянии после жуткой травмы Коне

"Это историческая победа, первая наша победа на чемпионате мира. Приятно, что мы победили так уверенно", - приводит слова Дэвида As в соцсети Х.

"Это было тяжело, особенно в матче, который уже был выигран на тот момент. Нам было очень трудно, ему было очень трудно. Это был тяжелый момент, но нам нужно оставаться командой и сделать это ради него", - добавил он.