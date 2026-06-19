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Канадский футболист рассказал о тяжелом состоянии после жуткой травмы Коне - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
08:26 19.06.2026 (обновлено: 09:04 19.06.2026)
Канадский футболист рассказал о тяжелом состоянии после жуткой травмы Коне

Футболист сборной Канады Дэвид: было тяжело играть после травмы Коне

© REUTERS / Claudia GrecoБосниец Иван Башич против футболиста сборной Канады Исмаэля Коне
Босниец Иван Башич против футболиста сборной Канады Исмаэля Коне - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Claudia Greco
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Канады обыграла команду Катара со счетом 6:0 в матче второго тура группы B чемпионата мира.
  • Джонатан Дэвид оформил хет-трик и назвал победу исторической.
  • Исмаэль Коне получил травму в матче, восстановление после нее может занять до пяти месяцев.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид заявил, что футболистам было тяжело продолжать матч чемпионата мира с командой Катара после травмы партнера по команде Исмаэля Коне.
В четверг сборная Канады обыграла в Ванкувере команду Катара (6:0) в матче второго тура группы B и одержала свою первую победу на чемпионатах мира. Дэвид оформил хет-трик.
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"Это историческая победа, первая наша победа на чемпионате мира. Приятно, что мы победили так уверенно", - приводит слова Дэвида As в соцсети Х.
В начале второго тайма Коне получил травму после удара по ноге со стороны Ассима Мадибо, который после видеопросмотра был удален с поля. Коне покинул поле на носилках. Как отмечает журналист Фабрицио Романо в соцсети X, восстановление после травмы может занять до пяти месяцев.
"Это было тяжело, особенно в матче, который уже был выигран на тот момент. Нам было очень трудно, ему было очень трудно. Это был тяжелый момент, но нам нужно оставаться командой и сделать это ради него", - добавил он.
Коне 24 года, он представляет итальянский "Сассуоло". На его счету 42 матча и четыре гола за сборную Канады. В первой встрече турнира против команды Боснии и Герцеговины (1:1) он был признан лучшим игроком матча.
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