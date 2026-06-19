У берегов Камчатки за полтора часа произошло не менее десяти землетрясений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У берегов Камчатки за последние полтора часа зафиксировали не менее десяти землетрясений магнитудой до 6,7.
- Они произошли в Тихом океане на расстоянии примерно 150-180 километров от Петропавловска-Камчатского.
- Жителей региона призвали не выходить на прибрежные зоны.
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Не менее десяти землетрясений магнитудой до 6,7 произошло у берегов Камчатки за последние полтора часа, следует из данных местного филиала ФИЦ ЕГС РАН.
Указывается, что толчки начались в 6:51 UTC. Первый был магнитудой 5,5, второй — 6,3. Затем они ослабли. В 7:52 зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2, в 8:03 — 5.3.
Все они произошли в Тихом океане на расстоянии примерно 150-180 километров от Петропавловска-Камчатского.
Жителей региона призвали не выходить на прибрежные зоны. МЧС предупреждало об угрозе цунами, но затем ее отменили.