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Магнитуда второго толчка землетрясения у Камчатки составила 6,3 - РИА Новости, 19.06.2026
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10:28 19.06.2026 (обновлено: 10:30 19.06.2026)
Магнитуда второго толчка землетрясения у Камчатки составила 6,3

Магнитуда второго толчка землетрясения у берегов Камчатки составила 6,3

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй толчок землетрясения у берегов Камчатки имел магнитуду 6,3.
  • Эпицентр толчка находился в 183 километрах от Петропавловска-Камчатского, а глубина составила 15,4 километра.
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Второй толчок землетрясения у берегов Камчатки был магнитудой 6,3, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского 183 километра, глубина 15,4 километра, магнитуда (Ml): 6,3. Интенсивность в Петропавловске-Камчатском (предварительная оценка): 4", - говорится в сообщении.
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