Магнитуда второго толчка землетрясения у Камчатки составила 6,3

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Второй толчок землетрясения у берегов Камчатки имел магнитуду 6,3.
- Эпицентр толчка находился в 183 километрах от Петропавловска-Камчатского, а глубина составила 15,4 километра.
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Второй толчок землетрясения у берегов Камчатки был магнитудой 6,3, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского 183 километра, глубина 15,4 километра, магнитуда (Ml): 6,3. Интенсивность в Петропавловске-Камчатском (предварительная оценка): 4", - говорится в сообщении.