Фигурантов дела об убийстве Исаева заподозрили в похищении девушки

Краткий пересказ от РИА ИИ Фигуранты уголовного дела об убийстве Дмитрия Исаева подозреваются в похищении девушки.

Обвиняемый в убийстве спортсмена решил похитить свою бывшую супругу и для этого привлек двух знакомых, один из которых стал его подельником по убийству.

Потерпевшая не обращалась в полицию из-за страха расправы со стороны злоумышленников.

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Фигуранты уголовного дела об убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге подозреваются в совершенном ранее похищении девушки, которая не обращалась в полицию, потому что боялась расправы, сообщило СУСК по Калужской области.

"В отношении фигурантов уголовного дела об убийстве калужского спортсмена возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а, в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц с применением насилия)", - говорится в сообщении

По версии следствия, обвиняемый в убийстве спортсмена на почве ревности к своей бывшей супруге решил ее похитить и запугать. Для этой цели он привлек двух своих знакомых, в числе которых его будущий подельник по убийству спортсмена. В июле 2024 года мужчины выследили 23-летнюю девушку у места жительства в Калуге и, применяя насилие, увезли на автомашине в гараж, где длительное время удерживали, нанося побои и высказывая угрозы, утверждает СУСК.

По данным СУСК, один из соучастников в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение другого преступления, а два его подельника, как сообщалось ранее, содержатся под стражей за убийство Исаева.

"Потерпевшая не обратилась в правоохранительные органы ранее, поскольку опасалась расправы со стороны злоумышленников. В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Следователи устанавливают детали преступлений и закрепляют доказательственную базу", - информирует СУСК.

По данным СУСК и прокуратуры, в ночь на 7 мая в ходе конфликта в 35-летнего Исаева из огнестрельного оружия стрелял 41-летний местный житель. После убийства стрелявший попытался скрыться, его задержали в Брянской области . Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.