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Фигурантов дела об убийстве Исаева заподозрили в похищении девушки - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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14:04 19.06.2026
Фигурантов дела об убийстве Исаева заподозрили в похищении девушки

Фигуранты дела об убийстве Исаева в Калуге подозреваются в похищении девушки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигуранты уголовного дела об убийстве Дмитрия Исаева подозреваются в похищении девушки.
  • Обвиняемый в убийстве спортсмена решил похитить свою бывшую супругу и для этого привлек двух знакомых, один из которых стал его подельником по убийству.
  • Потерпевшая не обращалась в полицию из-за страха расправы со стороны злоумышленников.
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Фигуранты уголовного дела об убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге подозреваются в совершенном ранее похищении девушки, которая не обращалась в полицию, потому что боялась расправы, сообщило СУСК по Калужской области.
"В отношении фигурантов уголовного дела об убийстве калужского спортсмена возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а, в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц с применением насилия)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, обвиняемый в убийстве спортсмена на почве ревности к своей бывшей супруге решил ее похитить и запугать. Для этой цели он привлек двух своих знакомых, в числе которых его будущий подельник по убийству спортсмена. В июле 2024 года мужчины выследили 23-летнюю девушку у места жительства в Калуге и, применяя насилие, увезли на автомашине в гараж, где длительное время удерживали, нанося побои и высказывая угрозы, утверждает СУСК.
По данным СУСК, один из соучастников в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение другого преступления, а два его подельника, как сообщалось ранее, содержатся под стражей за убийство Исаева.
"Потерпевшая не обратилась в правоохранительные органы ранее, поскольку опасалась расправы со стороны злоумышленников. В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Следователи устанавливают детали преступлений и закрепляют доказательственную базу", - информирует СУСК.
По данным СУСК и прокуратуры, в ночь на 7 мая в ходе конфликта в 35-летнего Исаева из огнестрельного оружия стрелял 41-летний местный житель. После убийства стрелявший попытался скрыться, его задержали в Брянской области. Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
Позже был задержан 53-летний местный житель. По данным следствия, он помогал совершить преступление, был рядом с предполагаемым убийцей. Его обвиняют в угрозе убийством и пособничестве в убийстве. Он тоже под стражей.
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