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Назван лучший игрок матча Мексика - Южная Корея на ЧМ - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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07:16 19.06.2026
Назван лучший игрок матча Мексика - Южная Корея на ЧМ

Мексиканец Ромо признан лучшим игроком матча с командой Южной Кореи на ЧМ

© Соцсети УЕФАФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Соцсети УЕФА
Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Луис Ромо признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Мексики и Южной Кореи.
  • Сборная Мексики обыграла Южную Корею со счетом 1:0 и вышла в 1/16 финала чемпионата мира.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Мексики Луис Ромо признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Южной Кореи, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В четверг мексиканцы в Гвадалахаре обыграли сборную Южной Кореи со счетом 1:0, гарантировали себе первое место в группе A и вышли в 1/16 финала. Ромо на 50-й минуте забил единственный мяч в игре.
Футболисту 31 год, он выступает за мексиканскую "Гвадалахару". На его счету 64 матча за сборную и пять голов, в составе национальной команды он выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ и стал бронзовым призером Олимпийских игр.
В заключительном туре мексиканцы сыграют с командой Чехии, встреча пройдет 24 июня в Мехико.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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ФутболСпортМексикаЮжная КореяГвадалахараЛуис РомоГвадалахараМеждународная федерация футбола (ФИФА)КОНКАКАФЧМ по футболу 2026
 
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