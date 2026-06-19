Назван лучший игрок матча Мексика - Южная Корея на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Луис Ромо признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Мексики и Южной Кореи.
- Сборная Мексики обыграла Южную Корею со счетом 1:0 и вышла в 1/16 финала чемпионата мира.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Мексики Луис Ромо признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Южной Кореи, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В четверг мексиканцы в Гвадалахаре обыграли сборную Южной Кореи со счетом 1:0, гарантировали себе первое место в группе A и вышли в 1/16 финала. Ромо на 50-й минуте забил единственный мяч в игре.
Футболисту 31 год, он выступает за мексиканскую "Гвадалахару". На его счету 64 матча за сборную и пять голов, в составе национальной команды он выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ и стал бронзовым призером Олимпийских игр.